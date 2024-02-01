Текслер открыл в Челябинске суперсовременную студию для нового телеканала УрФО

Алексей Текслер принял участие в открытии студии для уральских филиалов ВГТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После глобальной реконструкции 2 февраля в Челябинске открылась ТВ-студия ГТРК «Южный Урал», созданная для нового телеканала «Урал 24». В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Это знаковое событие не только для сотрудников ГТРК „Южный Урал“, но для ВГТРК в целом, для жителей Челябинской области и всего Уральского федерального округа. Это серьезный шаг вперед к новым медиатехнологиям, к современному качественному телевидению», — отметил Текслер.

На базе челябинской ГТРК и новой студии будет вещать канал «Урал 24». Он объединил в информационное пространство филиалы ВГТРК Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Новая студия — самая большая студия в Челябинской области с площадью 300 квадратных метров — пережила модернизацию инженерной инфраструктуры, светового и телевизионного оборудования. Светодиодные панели имеют высокое разрешение для детального воспроизведения изображения. Декорации можно трансформировать, а большая цветовая палитра подсветки позволит решать разные художественные задачи. Стрела крана для съемки выдвигается на пять метров и создает эффект полета.

Главная особенность новой студии — в ней нет «слепых зон», камера может работать на 360 градусов. В студии планируется снимать информационные выпуски, интервью, ток-шоу, политические дебаты и телемарафоны.