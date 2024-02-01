01 февраля 2024

В мэрии рассказали, какие объекты будут благоустроены в Челябинске до 1 сентября. Фото

В Челябинске будут благоустроены парки, скверы и набережные
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, сквер, аллея, лес, парк, осень
До 1 сентября будут благоустроены парк «Плодушка» и «Треугольник» у ТРК Родник» Фото:

Губернатор Алексей Текслер поручил закончить благоустройство восьми объектов в Челябинске до 1 сентября 2024 года. Это касается, в том числе парка «Плодушка» и «Треугольника» у ТРК «Родник», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить все работы по благоустройству в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ до 1 сентября 2024 года. В этом году по плану программы — восемь общественных территорий. А именно парки Курчатовского, Калининского района, парк „Плодушка“, улица Свободы от Орджоникидзе до Евтеева, Набережная Первого озера в районе улицы Эльтонская 2-я, „Треугольник“ у ТРК „Родник“, сквер в поселке Смолино, сквер напротив „Михеевского“ рынка в Металлургическом районе», — сообщили в пресс-слубже.

В мэрии рассказали, что работа по контрактованию, проведенная еще осенью 2023 года, позволяет начать работы сразу, как только позволит погода. Данная масштабная программа реализуется в России уже несколько лет по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Ранее благодаря не только региональной, но и федеральной программе в Челябинске было благоустроено 68 общественных пространств. Также в порядок привели 691 дворовых территорий.

Губернатор Алексей Текслер распорядился благоустроить парк Курчатовского района
Губернатор Алексей Текслер распорядился благоустроить парк Курчатовского района
Фото:
Планируется благоустроить восемь общественных территорий до 1 сентября 2024 года
Планируется благоустроить восемь общественных территорий до 1 сентября 2024 года
Фото:
Планируется завершить благоустройство парка «Плодушка»
Планируется завершить благоустройство парка «Плодушка»
Фото:
Работы по благоустройству начнутся, как только позволит погода
Работы по благоустройству начнутся, как только позволит погода
Фото:
Ранее федеральная и региональная поддержка позволила благоустроить в Челябинске 68 общественных пространств
Ранее федеральная и региональная поддержка позволила благоустроить в Челябинске 68 общественных пространств
Фото:
Будет благоустроен «Тругольник» у ТРК «Родник»
Будет благоустроен «Тругольник» у ТРК «Родник»
Фото:
До 1 сентября закончат благоустройство сквера в поселке «Смолино»
До 1 сентября закончат благоустройство сквера в поселке «Смолино»
Фото:
Сквер напротив Михеевского рынка
Сквер напротив Михеевского рынка
Фото:

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Губернатор Алексей Текслер поручил закончить благоустройство восьми объектов в Челябинске до 1 сентября 2024 года. Это касается, в том числе парка «Плодушка» и «Треугольника» у ТРК «Родник», сообщили в пресс-службе мэрии. «Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить все работы по благоустройству в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ до 1 сентября 2024 года. В этом году по плану программы — восемь общественных территорий. А именно парки Курчатовского, Калининского района, парк „Плодушка“, улица Свободы от Орджоникидзе до Евтеева, Набережная Первого озера в районе улицы Эльтонская 2-я, „Треугольник“ у ТРК „Родник“, сквер в поселке Смолино, сквер напротив „Михеевского“ рынка в Металлургическом районе», — сообщили в пресс-слубже. В мэрии рассказали, что работа по контрактованию, проведенная еще осенью 2023 года, позволяет начать работы сразу, как только позволит погода. Данная масштабная программа реализуется в России уже несколько лет по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ранее благодаря не только региональной, но и федеральной программе в Челябинске было благоустроено 68 общественных пространств. Также в порядок привели 691 дворовых территорий.
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