В Челябинске будут благоустроены парки, скверы и набережные

До 1 сентября будут благоустроены парк «Плодушка» и «Треугольник» у ТРК Родник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер поручил закончить благоустройство восьми объектов в Челябинске до 1 сентября 2024 года. Это касается, в том числе парка «Плодушка» и «Треугольника» у ТРК «Родник», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить все работы по благоустройству в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ до 1 сентября 2024 года. В этом году по плану программы — восемь общественных территорий. А именно парки Курчатовского, Калининского района, парк „Плодушка“, улица Свободы от Орджоникидзе до Евтеева, Набережная Первого озера в районе улицы Эльтонская 2-я, „Треугольник“ у ТРК „Родник“, сквер в поселке Смолино, сквер напротив „Михеевского“ рынка в Металлургическом районе», — сообщили в пресс-слубже.

В мэрии рассказали, что работа по контрактованию, проведенная еще осенью 2023 года, позволяет начать работы сразу, как только позволит погода. Данная масштабная программа реализуется в России уже несколько лет по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Ранее благодаря не только региональной, но и федеральной программе в Челябинске было благоустроено 68 общественных пространств. Также в порядок привели 691 дворовых территорий.

Губернатор Алексей Текслер распорядился благоустроить парк Курчатовского района Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска

Планируется благоустроить восемь общественных территорий до 1 сентября 2024 года Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска

Планируется завершить благоустройство парка «Плодушка» Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска

Работы по благоустройству начнутся, как только позволит погода Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска

Ранее федеральная и региональная поддержка позволила благоустроить в Челябинске 68 общественных пространств Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска

Будет благоустроен «Тругольник» у ТРК «Родник» Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска

До 1 сентября закончат благоустройство сквера в поселке «Смолино» Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска