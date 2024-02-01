Губернатор Алексей Текслер поручил закончить благоустройство восьми объектов в Челябинске до 1 сентября 2024 года. Это касается, в том числе парка «Плодушка» и «Треугольника» у ТРК «Родник», сообщили в пресс-службе мэрии.
«Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить все работы по благоустройству в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ до 1 сентября 2024 года. В этом году по плану программы — восемь общественных территорий. А именно парки Курчатовского, Калининского района, парк „Плодушка“, улица Свободы от Орджоникидзе до Евтеева, Набережная Первого озера в районе улицы Эльтонская 2-я, „Треугольник“ у ТРК „Родник“, сквер в поселке Смолино, сквер напротив „Михеевского“ рынка в Металлургическом районе», — сообщили в пресс-слубже.
В мэрии рассказали, что работа по контрактованию, проведенная еще осенью 2023 года, позволяет начать работы сразу, как только позволит погода. Данная масштабная программа реализуется в России уже несколько лет по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Ранее благодаря не только региональной, но и федеральной программе в Челябинске было благоустроено 68 общественных пространств. Также в порядок привели 691 дворовых территорий.
Губернатор Алексей Текслер распорядился благоустроить парк Курчатовского района
Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска
Планируется благоустроить восемь общественных территорий до 1 сентября 2024 года
Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска
Планируется завершить благоустройство парка «Плодушка»
Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска
Работы по благоустройству начнутся, как только позволит погода
Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска
Ранее федеральная и региональная поддержка позволила благоустроить в Челябинске 68 общественных пространств
Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска
Будет благоустроен «Тругольник» у ТРК «Родник»
Фото: пресс-служба Администрации г. Челябинска
До 1 сентября закончат благоустройство сквера в поселке «Смолино»
Губернатор Алексей Текслер поручил закончить благоустройство восьми объектов в Челябинске до 1 сентября 2024 года. Это касается, в том числе парка «Плодушка» и «Треугольника» у ТРК «Родник», сообщили в пресс-службе мэрии. «Губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить все работы по благоустройству в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ до 1 сентября 2024 года. В этом году по плану программы — восемь общественных территорий. А именно парки Курчатовского, Калининского района, парк „Плодушка“, улица Свободы от Орджоникидзе до Евтеева, Набережная Первого озера в районе улицы Эльтонская 2-я, „Треугольник“ у ТРК „Родник“, сквер в поселке Смолино, сквер напротив „Михеевского“ рынка в Металлургическом районе», — сообщили в пресс-слубже. В мэрии рассказали, что работа по контрактованию, проведенная еще осенью 2023 года, позволяет начать работы сразу, как только позволит погода. Данная масштабная программа реализуется в России уже несколько лет по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ранее благодаря не только региональной, но и федеральной программе в Челябинске было благоустроено 68 общественных пространств. Также в порядок привели 691 дворовых территорий.