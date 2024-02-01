01 февраля 2024

Челябинке, у которой за две недели погибло двое детей, снизили срок в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, наказание, преступление, правосудие, суд, челябинский областной суд
Суд снизил женщине срок в колонии-поселении на месяц Фото:

Жительнице Миасса (Челябинская область), у которой сначала малолетний сын утонул в ванной, а потом дочь попала под поезд, снизили срок в колонии с года до 11 месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины и изменил приговор. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что на подобное решение повлияло исключение указаний на отягчающие наказание обстоятельства. Среди них: совершение преступления в отношении малолетнего, совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем. Суд пришел к мнению, что преступление было совершено по неосторожности.

Женщина попала под следствие в апреле прошлого года. Тогда она не уследила за своим малолетним сыном. По итогу мальчик утонул в ванной. Спустя около двух недель, под поезд угодила старшая сестра мальчика. Всего в семье было четыре ребенка.

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Жительнице Миасса (Челябинская область), у которой сначала малолетний сын утонул в ванной, а потом дочь попала под поезд, снизили срок в колонии с года до 11 месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины и изменил приговор. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на подобное решение повлияло исключение указаний на отягчающие наказание обстоятельства. Среди них: совершение преступления в отношении малолетнего, совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем. Суд пришел к мнению, что преступление было совершено по неосторожности. Женщина попала под следствие в апреле прошлого года. Тогда она не уследила за своим малолетним сыном. По итогу мальчик утонул в ванной. Спустя около двух недель, под поезд угодила старшая сестра мальчика. Всего в семье было четыре ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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