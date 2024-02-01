Челябинке, у которой за две недели погибло двое детей, снизили срок в колонии

Жительнице Миасса (Челябинская область), у которой сначала малолетний сын утонул в ванной, а потом дочь попала под поезд, снизили срок в колонии с года до 11 месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.
«Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины и изменил приговор. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что на подобное решение повлияло исключение указаний на отягчающие наказание обстоятельства. Среди них: совершение преступления в отношении малолетнего, совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем. Суд пришел к мнению, что преступление было совершено по неосторожности.
Женщина попала под следствие в апреле прошлого года. Тогда она не уследила за своим малолетним сыном. По итогу мальчик утонул в ванной. Спустя около двух недель, под поезд угодила старшая сестра мальчика. Всего в семье было четыре ребенка.
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