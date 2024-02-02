Вечерние платья пермячки произвели фурор в Петербурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дизайнер из Перми Евгения Мазеина представила коллекцию своих вечерних платьев на Международной неделе красоты в Санкт-Петербурге. В ее нарядах дефилировали модели, в числе которых обладательницы титулов «Мисс Симбирская краса» Ольга Ларионова-Павленко и «Царица Российской империи» Лилия Шерстнева.

«Который день просто душа поет и радуется. Решится взять новый уровень и приехать в Санкт-Петербург в парк Крестовский — это еще осенью был вызов для меня. И сейчас мои мысли воплотились в реальность. Международная неделе красоты в Петербурге», — написала Евгения Мазеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер добавила, что загадала участие в модном показе Санкт-Петербурга, когда отмечала в этом городе свой День рождения. Пермячка мечтала вернуться в северную столицу и представить на Крестовском острове свои наряды. Евгения Мазеина создает эксклюзивные вечерние и свадебные платья под брендом «Imperatritsa». Является постоянным участником модных фестивалей в Перми и других городах России.

«Мисс Симбирская краса» Ольга Ларионова-Павленко дефилировала в наряде от Евгении Мазеиной Фото со страницы Евгении Мазеиной в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/imperatritsa_couture_dress