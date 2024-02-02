Королевы красоты из Петербурга выступили в платьях пермского дизайнера. Фото

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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
Вечерние платья пермячки произвели фурор в Петербурге Фото:

Дизайнер из Перми Евгения Мазеина представила коллекцию своих вечерних платьев на Международной неделе красоты в Санкт-Петербурге. В ее нарядах дефилировали модели, в числе которых обладательницы титулов «Мисс Симбирская краса» Ольга Ларионова-Павленко и «Царица Российской империи» Лилия Шерстнева.

«Который день просто душа поет и радуется. Решится взять новый уровень и приехать в Санкт-Петербург в парк Крестовский — это еще осенью был вызов для меня. И сейчас мои мысли воплотились в реальность. Международная неделе красоты в Петербурге», — написала Евгения Мазеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дизайнер добавила, что загадала участие в модном показе Санкт-Петербурга, когда отмечала в этом городе свой День рождения. Пермячка мечтала вернуться в северную столицу и представить на Крестовском острове свои наряды. Евгения Мазеина создает эксклюзивные вечерние и свадебные платья под брендом «Imperatritsa». Является постоянным участником модных фестивалей в Перми и других городах России.

«Мисс Симбирская краса» Ольга Ларионова-Павленко дефилировала в наряде от Евгении Мазеиной
«Мисс Симбирская краса» Ольга Ларионова-Павленко дефилировала в наряде от Евгении Мазеиной
Лилия Шерстнева, победительница конкурса красоты «Царица Российской империи», была одной из моделей пермского дизайнера
Лилия Шерстнева, победительница конкурса красоты «Царица Российской империи», была одной из моделей пермского дизайнера

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Дизайнер из Перми Евгения Мазеина представила коллекцию своих вечерних платьев на Международной неделе красоты в Санкт-Петербурге. В ее нарядах дефилировали модели, в числе которых обладательницы титулов «Мисс Симбирская краса» Ольга Ларионова-Павленко и «Царица Российской империи» Лилия Шерстнева. «Который день просто душа поет и радуется. Решится взять новый уровень и приехать в Санкт-Петербург в парк Крестовский — это еще осенью был вызов для меня. И сейчас мои мысли воплотились в реальность. Международная неделе красоты в Петербурге», — написала Евгения Мазеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Дизайнер добавила, что загадала участие в модном показе Санкт-Петербурга, когда отмечала в этом городе свой День рождения. Пермячка мечтала вернуться в северную столицу и представить на Крестовском острове свои наряды. Евгения Мазеина создает эксклюзивные вечерние и свадебные платья под брендом «Imperatritsa». Является постоянным участником модных фестивалей в Перми и других городах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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