Политика Власть Путин: ВСУ превратились в террористическую организацию 02 февраля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 + Владимир Путин сообщил, что ВСУ превратились в террористическую организацию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин назвал Вооруженные Силы Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом заявил российский глава на форуме «Все для победы!» в Туле. «ВСУ превратились в террористическую организацию», — заявил Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Ранее Путин назвал киевский режим придурками за отказ от переговоров. По его словам, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Президент РФ Владимир Путин назвал Вооруженные Силы Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом заявил российский глава на форуме «Все для победы!» в Туле. «ВСУ превратились в террористическую организацию», — заявил Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Ранее Путин назвал киевский режим придурками за отказ от переговоров. По его словам, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям