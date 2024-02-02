Путин: ВСУ превратились в террористическую организацию

Владимир Путин сообщил, что ВСУ превратились в террористическую организацию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал Вооруженные Силы Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом заявил российский глава на форуме «Все для победы!» в Туле.
«ВСУ превратились в террористическую организацию», — заявил Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин назвал киевский режим придурками за отказ от переговоров. По его словам, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.
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