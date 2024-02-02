Путин: ВСУ превратились в террористическую организацию

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Владимир Путин сообщил, что ВСУ превратились в террористическую организацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал Вооруженные Силы Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом заявил российский глава на форуме «Все для победы!» в Туле.

«ВСУ превратились в террористическую организацию», — заявил Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин назвал киевский режим придурками за отказ от переговоров. По его словам, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.

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Президент РФ Владимир Путин назвал Вооруженные Силы Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом заявил российский глава на форуме «Все для победы!» в Туле. «ВСУ превратились в террористическую организацию», — заявил Путин. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Ранее Путин назвал киевский режим придурками за отказ от переговоров. По его словам, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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