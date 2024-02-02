Юные пермяки увидели Путина на съезде «Движения первых»

Делегация юных пермяков приняла участие во II съезде «Движения первых» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. К ребятам обратился с речью президент РФ Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.
«На съезд „Движения первых“ приехали десять представителей Пермского края. К участникам мероприятия обратился президент Путин, который отметил большой вклад активистов Движения в будущее страны», — говорится в сообщении представителей властей Прикамья.
В завершение своего выступления Путин исполнил гимн России вместе с участниками съезда. По словам прикамских ребят, это стало одним из самых ярких и запоминающихся моментов в их жизни.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.