02 февраля 2024

Юные пермяки увидели Путина на съезде «Движения первых»

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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, путин владимир
Путин пожелал успехов юным участникам «Движения первых» Фото:

Делегация юных пермяков приняла участие во II съезде «Движения первых» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. К ребятам обратился с речью президент РФ Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

«На съезд „Движения первых“ приехали десять представителей Пермского края. К участникам мероприятия обратился президент Путин, который отметил большой вклад активистов Движения в будущее страны», — говорится в сообщении представителей властей Прикамья.

В завершение своего выступления Путин исполнил гимн России вместе с участниками съезда. По словам прикамских ребят, это стало одним из самых ярких и запоминающихся моментов в их жизни.

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Делегация юных пермяков приняла участие во II съезде «Движения первых» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. К ребятам обратился с речью президент РФ Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края. «На съезд „Движения первых“ приехали десять представителей Пермского края. К участникам мероприятия обратился президент Путин, который отметил большой вклад активистов Движения в будущее страны», — говорится в сообщении представителей властей Прикамья. В завершение своего выступления Путин исполнил гимн России вместе с участниками съезда. По словам прикамских ребят, это стало одним из самых ярких и запоминающихся моментов в их жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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