02 февраля 2024

Суд принял коллективный иск пассажиров «Аэрофлота», которые не улетели на Пхукет

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения банде таджиков. Екатеринбург, зал судебных заседаний, суд, судебный процесс
Первое судебное слушание состоится 18 марта 2024 года Фото:

Пресненский суд Москвы принял к производству коллективный иск пассажиров, которые купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург у «Аэрофлота», но не смогли улететь, так как авиакомпания аннулировала их. Как пишет telegram-канал «Baza», это может обойтись компании в 15 млн рублей.

«Вчера Пресненский районный суд Москвы принял коллективный иск пассажиров к производству и назначил дату первого судебного слушания, которое состоится 18 марта 2024 года», — говорится в сообщении. По мнению пассажиров и адвоката, компания не имела оснований аннулировать билеты без их согласия.

Отмечается, что в иске требуется взыскать разницу между ценой билета и ценой на момент претензии, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение прав потребителей. Каждый пассажир может получить от 100 до 500 тысяч рублей.

В октябре 2023 года жители Екатеринбурга приобрели дешевые билеты на Пхукет у авиакомпании «Аэрофлот», но их отменили из-за якобы сбоя на сайте. Туристам предложили 30% скидку на новые билеты. Роспотребнадзор признал действия авиакомпании незаконными. Прокуратура начала проверку. Позже суд принял решение в пользу пассажиров.

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Пресненский суд Москвы принял к производству коллективный иск пассажиров, которые купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург у «Аэрофлота», но не смогли улететь, так как авиакомпания аннулировала их. Как пишет telegram-канал «Baza», это может обойтись компании в 15 млн рублей. «Вчера Пресненский районный суд Москвы принял коллективный иск пассажиров к производству и назначил дату первого судебного слушания, которое состоится 18 марта 2024 года», — говорится в сообщении. По мнению пассажиров и адвоката, компания не имела оснований аннулировать билеты без их согласия. Отмечается, что в иске требуется взыскать разницу между ценой билета и ценой на момент претензии, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение прав потребителей. Каждый пассажир может получить от 100 до 500 тысяч рублей. В октябре 2023 года жители Екатеринбурга приобрели дешевые билеты на Пхукет у авиакомпании «Аэрофлот», но их отменили из-за якобы сбоя на сайте. Туристам предложили 30% скидку на новые билеты. Роспотребнадзор признал действия авиакомпании незаконными. Прокуратура начала проверку. Позже суд принял решение в пользу пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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