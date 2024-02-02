Суд принял коллективный иск пассажиров «Аэрофлота», которые не улетели на Пхукет

03 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Первое судебное слушание состоится 18 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Пресненский суд Москвы принял к производству коллективный иск пассажиров, которые купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург у «Аэрофлота», но не смогли улететь, так как авиакомпания аннулировала их. Как пишет telegram-канал «Baza», это может обойтись компании в 15 млн рублей. «Вчера Пресненский районный суд Москвы принял коллективный иск пассажиров к производству и назначил дату первого судебного слушания, которое состоится 18 марта 2024 года», — говорится в сообщении. По мнению пассажиров и адвоката, компания не имела оснований аннулировать билеты без их согласия. Отмечается, что в иске требуется взыскать разницу между ценой билета и ценой на момент претензии, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение прав потребителей. Каждый пассажир может получить от 100 до 500 тысяч рублей. В октябре 2023 года жители Екатеринбурга приобрели дешевые билеты на Пхукет у авиакомпании «Аэрофлот», но их отменили из-за якобы сбоя на сайте. Туристам предложили 30% скидку на новые билеты. Роспотребнадзор признал действия авиакомпании незаконными. Прокуратура начала проверку. Позже суд принял решение в пользу пассажиров.

Пресненский суд Москвы принял к производству коллективный иск пассажиров, которые купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург у «Аэрофлота», но не смогли улететь, так как авиакомпания аннулировала их. Как пишет telegram-канал «Baza», это может обойтись компании в 15 млн рублей. «Вчера Пресненский районный суд Москвы принял коллективный иск пассажиров к производству и назначил дату первого судебного слушания, которое состоится 18 марта 2024 года», — говорится в сообщении. По мнению пассажиров и адвоката, компания не имела оснований аннулировать билеты без их согласия. Отмечается, что в иске требуется взыскать разницу между ценой билета и ценой на момент претензии, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение прав потребителей. Каждый пассажир может получить от 100 до 500 тысяч рублей. В октябре 2023 года жители Екатеринбурга приобрели дешевые билеты на Пхукет у авиакомпании «Аэрофлот», но их отменили из-за якобы сбоя на сайте. Туристам предложили 30% скидку на новые билеты. Роспотребнадзор признал действия авиакомпании незаконными. Прокуратура начала проверку. Позже суд принял решение в пользу пассажиров.