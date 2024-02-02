Чем известен бывший топ-менеджер «Ельцин Центра», признанный иноагентом

Экс-менеджер ЕЦ, ставший иноагентом, выступал за рубежом и спорил с Михалковым

03 февраля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Никита Соколов уволился из «Ельцин Центра» в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство юстиции России 2 февраля признало иностранным агентом историка Никиту Соколова, который ранее входил в руководство екатеринбургского «Ельцин Центра». URA.RU рассказывает, чем он известен. В ЕЦ настаивают, что Соколов работал там только заместителем директора музея по научной работе. При этом на сайте учреждения можно найти упоминания о Соколове как о заместителе исполнительного директора «Ельцин Центра». Он работал в ЕЦ с 2016 года, уволился летом 2022-го. Никита Соколов родился 4 июня 1957 года в Москве. В 1979-м окончил Московский государственный историко-архивный институт. В 1980-х Соколов работал в Историческом музее, затем — преподавал в РГГУ отечественную историю древнего мира и средних веков. В 1996-м начал сотрудничать с журналами: «Итоги» (1996—2002 гг.), «Еженедельный журнал» (2002—2003 гг.), «Отечественные записки» (2003—2009 гг. и 2012—2014 гг.), The New Times (март—сентябрь 2009 года), «Вокруг света» (2009—2012 гг.). В «Ельцин Центр» Соколов перешел из Музея Москвы, где был замгендиректора по научной работе. Также из открытых источников известно, что историк читал лекции в Уппсальском (Швеция) и Хельсинкском (Финляндия) университетах. Область его интересов — история России XIX века, русский либерализм, культурническая деятельность. Новость по теме Минюст признал иноагентом бывшего топ-менеджера «Ельцин Центра» Соколов участвовал в 13-х Немецко-русских осенних встречах в 2008 году. В 2013-м подписывал заявление Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина против введения единых учебников по истории России. Был активистом проекта «Последний адрес», рассказывающего о жертвах политических репрессий. Главный скандал с участием Соколова произошел в 2016 году. На пресс-конференции он заявил о проблеме отсутствия реабилитации людей, боровшихся с советской властью — в частности, власовцев. Режиссер Никита Михалков — известный противник «Ельцин Центра» — в открытом письме Наине Ельциной отмечал: «…Меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев». Соколов тогда обвинил Михалкова в клевете. «Я говорю о том, что среди репрессированных „власовцев“ или „бандеровцев“ могут оказаться люди, не причастные ни к каким преступлениям, что может выясниться только при отдельном исследовании судеб. Среди нереабилитированных могут оказаться люди, которых никак нельзя назвать врагами народа: заложники и „расказаченные“ времен Гражданской войны, крестьяне „спецпереселенцы“ эпохи коллективизации, жертвы национальных „чисток“ и „депортаций“ 1939—1944 годов», — объяснял он URA.RU. В обосновании на сайте Минюста сказано, что Соколов включен в реестр иноагентов потому, что: «Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Дозвониться до Соколова по имеющемуся у редакции номеру к моменту публикации не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство юстиции России 2 февраля признало иностранным агентом историка Никиту Соколова, который ранее входил в руководство екатеринбургского «Ельцин Центра». URA.RU рассказывает, чем он известен. В ЕЦ настаивают, что Соколов работал там только заместителем директора музея по научной работе. При этом на сайте учреждения можно найти упоминания о Соколове как о заместителе исполнительного директора «Ельцин Центра». Он работал в ЕЦ с 2016 года, уволился летом 2022-го. Никита Соколов родился 4 июня 1957 года в Москве. В 1979-м окончил Московский государственный историко-архивный институт. В 1980-х Соколов работал в Историческом музее, затем — преподавал в РГГУ отечественную историю древнего мира и средних веков. В 1996-м начал сотрудничать с журналами: «Итоги» (1996—2002 гг.), «Еженедельный журнал» (2002—2003 гг.), «Отечественные записки» (2003—2009 гг. и 2012—2014 гг.), The New Times (март—сентябрь 2009 года), «Вокруг света» (2009—2012 гг.). В «Ельцин Центр» Соколов перешел из Музея Москвы, где был замгендиректора по научной работе. Также из открытых источников известно, что историк читал лекции в Уппсальском (Швеция) и Хельсинкском (Финляндия) университетах. Область его интересов — история России XIX века, русский либерализм, культурническая деятельность. Соколов участвовал в 13-х Немецко-русских осенних встречах в 2008 году. В 2013-м подписывал заявление Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина против введения единых учебников по истории России. Был активистом проекта «Последний адрес», рассказывающего о жертвах политических репрессий. Главный скандал с участием Соколова произошел в 2016 году. На пресс-конференции он заявил о проблеме отсутствия реабилитации людей, боровшихся с советской властью — в частности, власовцев. Режиссер Никита Михалков — известный противник «Ельцин Центра» — в открытом письме Наине Ельциной отмечал: «…Меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев». Соколов тогда обвинил Михалкова в клевете. «Я говорю о том, что среди репрессированных „власовцев“ или „бандеровцев“ могут оказаться люди, не причастные ни к каким преступлениям, что может выясниться только при отдельном исследовании судеб. Среди нереабилитированных могут оказаться люди, которых никак нельзя назвать врагами народа: заложники и „расказаченные“ времен Гражданской войны, крестьяне „спецпереселенцы“ эпохи коллективизации, жертвы национальных „чисток“ и „депортаций“ 1939—1944 годов», — объяснял он URA.RU. В обосновании на сайте Минюста сказано, что Соколов включен в реестр иноагентов потому, что: «Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Дозвониться до Соколова по имеющемуся у редакции номеру к моменту публикации не удалось.