Минюст признал иноагентом заместителя директора «Ельцин Центра» Соколова*

В реестре говорится, что мужчина участвует в деятельности иностранного юрлица и проживает за пределами России Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство юстиций России признало заместителя исполнительного директора Президентского фонда Бориса Ельцина («Ельцин Центра») по научной работе Никиту Соколова иностранным агентом. Информация об этом следует из реестра иностранных агентов РФ.

«2 февраля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Картавин, С. А. Козловский, О.П. Орлов, Н.П. Соколов, С. Н. Степанов, а также М.Ю. Чимаров… Н.П. Соколов выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится на сайте Министерства юстиции России.

Уточняется, что Соколов также принимал участие в распространении материалов иностранных агентов. В реестре подчеркивается, что мужчина участвует в деятельности иностранного юрлица и проживает за пределами России.

Летом 2023 года «Ельцин Центр» в Екатеринбурге прошел через проверку областной прокуратуры. Министерство юстиции также решило проверить его на предмет деятельности иноагента. Ранее требование признать музей иноагентом озвучили российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. Однако руководство «Ельцин Центра» было уверенно, что запущенная проверка не обнаружит никаких оснований.

*Никита Соколов признан иностранным агентом