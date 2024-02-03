Прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акции в центре Москвы

03 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Прокуратура Москвы сообщила, что в соцсетях появилась информация с призывом участвовать в публичной акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Московская прокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале, напомнив о планирующейся акции в центре Москвы. «Организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — говорится в сообщении. Ведомство отметило, что в соцсетях есть информация с призывом принимать участие в публичной акции в центре Москвы. По данным прокуратуры, мероприятие не было одобрено органами исполнительной власти. Ранее в Госдуме был принят закон об увеличении штрафов за нарушения на несогласованных массовых мероприятиях. За неповиновение требованиям сотрудников полиции для россиян составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Московская прокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале, напомнив о планирующейся акции в центре Москвы. «Организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — говорится в сообщении. Ведомство отметило, что в соцсетях есть информация с призывом принимать участие в публичной акции в центре Москвы. По данным прокуратуры, мероприятие не было одобрено органами исполнительной власти. Ранее в Госдуме был принят закон об увеличении штрафов за нарушения на несогласованных массовых мероприятиях. За неповиновение требованиям сотрудников полиции для россиян составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.