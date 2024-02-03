Прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акции в центре Москвы

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
Прокуратура Москвы сообщила, что в соцсетях появилась информация с призывом участвовать в публичной акции Фото:

Московская прокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале, напомнив о планирующейся акции в центре Москвы.

«Организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — говорится в сообщении. Ведомство отметило, что в соцсетях есть информация с призывом принимать участие в публичной акции в центре Москвы. По данным прокуратуры, мероприятие не было одобрено органами исполнительной власти.

Ранее в Госдуме был принят закон об увеличении штрафов за нарушения на несогласованных массовых мероприятиях. За неповиновение требованиям сотрудников полиции для россиян составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

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Московская прокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале, напомнив о планирующейся акции в центре Москвы. «Организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — говорится в сообщении. Ведомство отметило, что в соцсетях есть информация с призывом принимать участие в публичной акции в центре Москвы. По данным прокуратуры, мероприятие не было одобрено органами исполнительной власти. Ранее в Госдуме был принят закон об увеличении штрафов за нарушения на несогласованных массовых мероприятиях. За неповиновение требованиям сотрудников полиции для россиян составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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