Бастрыкин возмутился, что челябинские девушки безнаказанно убили пенсионера

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти 72-х летнего пенсионера из Челябинска, которого две девушки запинали ногами из-за сделанного замечания в магазине. Об этом сообщает информационный центр СКР.
«В конце ноября 2023 года в Челябинске в ответ на замечание в продуктовом магазине пожилого мужчину избили две девушки. Пенсионер упал на улице и находился без сознания, а одна из нападавших продолжила наносить ему удары ногами», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале.
В ведомстве отмечают, что после побоев ветеран скончался. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.
Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по области Петра Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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