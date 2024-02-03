Происшествия Криминал Бастрыкин возмутился, что челябинские девушки безнаказанно убили пенсионера 04 февраля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 + Глава СКР потребовал доложить о причинах волокиты Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти 72-х летнего пенсионера из Челябинска, которого две девушки запинали ногами из-за сделанного замечания в магазине. Об этом сообщает информационный центр СКР. «В конце ноября 2023 года в Челябинске в ответ на замечание в продуктовом магазине пожилого мужчину избили две девушки. Пенсионер упал на улице и находился без сознания, а одна из нападавших продолжила наносить ему удары ногами», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. В ведомстве отмечают, что после побоев ветеран скончался. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по области Петра Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти 72-х летнего пенсионера из Челябинска, которого две девушки запинали ногами из-за сделанного замечания в магазине. Об этом сообщает информационный центр СКР. «В конце ноября 2023 года в Челябинске в ответ на замечание в продуктовом магазине пожилого мужчину избили две девушки. Пенсионер упал на улице и находился без сознания, а одна из нападавших продолжила наносить ему удары ногами», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. В ведомстве отмечают, что после побоев ветеран скончался. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по области Петра Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям