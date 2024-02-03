03 февраля 2024
02 февраля 2024

Бастрыкин возмутился, что челябинские девушки безнаказанно убили пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Глава СКР потребовал доложить о причинах волокиты Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти 72-х летнего пенсионера из Челябинска, которого две девушки запинали ногами из-за сделанного замечания в магазине. Об этом сообщает информационный центр СКР.

«В конце ноября 2023 года в Челябинске в ответ на замечание в продуктовом магазине пожилого мужчину избили две девушки. Пенсионер упал на улице и находился без сознания, а одна из нападавших продолжила наносить ему удары ногами», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале.

В ведомстве отмечают, что после побоев ветеран скончался. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по области Петра Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти 72-х летнего пенсионера из Челябинска, которого две девушки запинали ногами из-за сделанного замечания в магазине. Об этом сообщает информационный центр СКР. «В конце ноября 2023 года в Челябинске в ответ на замечание в продуктовом магазине пожилого мужчину избили две девушки. Пенсионер упал на улице и находился без сознания, а одна из нападавших продолжила наносить ему удары ногами», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. В ведомстве отмечают, что после побоев ветеран скончался. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по области Петра Решетникова доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...