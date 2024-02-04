Польша готовится к военным действиям на границе с Россией и Белоруссией

04 февраля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Польша выпустила предупреждение для пилотов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны. «Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности», — сообщило командование в соцсетях. ВС Польши предупредили пилотов об усилении активности военной авиации в восточной части страны. Такой режим будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года. Ранее чиновник НАТО заявил, что мирные жители на Западе должны быть готовы к военным действиям против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. А западу нужно создать систему, позволяющую обучить больше солдат на случай боевых действий. Об этом сообщает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Предупреждение распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной, а также участок Балтийского моря восточнее Гданьска Карта: оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсетях

Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны. «Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности», — сообщило командование в соцсетях. ВС Польши предупредили пилотов об усилении активности военной авиации в восточной части страны. Такой режим будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года. Ранее чиновник НАТО заявил, что мирные жители на Западе должны быть готовы к военным действиям против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. А западу нужно создать систему, позволяющую обучить больше солдат на случай боевых действий. Об этом сообщает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.