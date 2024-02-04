Польша готовится к военным действиям на границе с Россией и Белоруссией

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, милитаризация, самолет, z войска
Польша выпустила предупреждение для пилотов Фото:

Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны.

«Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности», — сообщило командование в соцсетях. ВС Польши предупредили пилотов об усилении активности военной авиации в восточной части страны. Такой режим будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Ранее чиновник НАТО заявил, что мирные жители на Западе должны быть готовы к военным действиям против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. А западу нужно создать систему, позволяющую обучить больше солдат на случай боевых действий. Об этом сообщает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Предупреждение распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной, а также участок Балтийского моря восточнее Гданьска
Предупреждение распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной, а также участок Балтийского моря восточнее Гданьска

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Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны. «Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности», — сообщило командование в соцсетях. ВС Польши предупредили пилотов об усилении активности военной авиации в восточной части страны. Такой режим будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года. Ранее чиновник НАТО заявил, что мирные жители на Западе должны быть готовы к военным действиям против России. В таком случае их жизнь кардинально изменится. А западу нужно создать систему, позволяющую обучить больше солдат на случай боевых действий. Об этом сообщает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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