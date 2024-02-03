УГИБДД перекрыло свердловскую трассу из-за аварии

Автоинспекторы призвали водителей учитывать введенные ограничения
Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на автодороге Нижние Серги — Михайловск — Арти (Свердловская область) для ликвидации последствий ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Движение транспорта на 21 километре автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти Нижнесергинского района временно перекрыто, в связи с ликвидацией последствий автоаварии», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы призывают автомобилистов учитывать введенные ограничения и быть бдительными.
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