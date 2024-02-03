03 февраля 2024

УГИБДД перекрыло свердловскую трассу из-за аварии

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Автоинспекторы призвали водителей учитывать введенные ограничения Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на автодороге Нижние Серги — Михайловск — Арти (Свердловская область) для ликвидации последствий ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Движение транспорта на 21 километре автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти Нижнесергинского района временно перекрыто, в связи с ликвидацией последствий автоаварии», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы призывают автомобилистов учитывать введенные ограничения и быть бдительными.

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Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на автодороге Нижние Серги — Михайловск — Арти (Свердловская область) для ликвидации последствий ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Движение транспорта на 21 километре автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти Нижнесергинского района временно перекрыто, в связи с ликвидацией последствий автоаварии», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы призывают автомобилистов учитывать введенные ограничения и быть бдительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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