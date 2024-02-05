В аэропорту Челябинска на 13 часов отложены вылеты рейсов в Сочи

В аэропорту Челябинска 6 февраля на 13 часов отложили вылеты двух рейсов в Сочи. Информация указана на онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейс N4 506 авиакомпании Nordwind Airlines должен был улететь в Сочи из Челябинска 5 февраля в 19:00. Вылет перенесен на 11:40 6 февраля», — указано в данных онлайн-табло. Рейс ДР 324 авиакомпании «Победа» задержан почти на 13 часов. Вылет запланирован на 18:40 вместо 5:20 сегодняшнего дня.
Также задерживаются и прилеты рейсов из Сочи в Челябинск. Рейс № 4 505 должен был прилететь на Южный Урал 5 февраля в 18:00, но перенесен на 6 февраля на 10:30. Рейс ДР 323 6 февраля с 03:55 перенесен на 18:10.
Накануне в аэропорту Сочи не смогли приземлиться 14 самолетов. Это произошло из-за сильного шторма.
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