В аэропорту Челябинска на 13 часов отложены вылеты рейсов в Сочи

06 февраля 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Челябинцы не могут улететь в Сочи с 5 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска 6 февраля на 13 часов отложили вылеты двух рейсов в Сочи. Информация указана на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс N4 506 авиакомпании Nordwind Airlines должен был улететь в Сочи из Челябинска 5 февраля в 19:00. Вылет перенесен на 11:40 6 февраля», — указано в данных онлайн-табло. Рейс ДР 324 авиакомпании «Победа» задержан почти на 13 часов. Вылет запланирован на 18:40 вместо 5:20 сегодняшнего дня. Также задерживаются и прилеты рейсов из Сочи в Челябинск. Рейс № 4 505 должен был прилететь на Южный Урал 5 февраля в 18:00, но перенесен на 6 февраля на 10:30. Рейс ДР 323 6 февраля с 03:55 перенесен на 18:10. Накануне в аэропорту Сочи не смогли приземлиться 14 самолетов. Это произошло из-за сильного шторма.

В аэропорту Челябинска 6 февраля на 13 часов отложили вылеты двух рейсов в Сочи. Информация указана на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс N4 506 авиакомпании Nordwind Airlines должен был улететь в Сочи из Челябинска 5 февраля в 19:00. Вылет перенесен на 11:40 6 февраля», — указано в данных онлайн-табло. Рейс ДР 324 авиакомпании «Победа» задержан почти на 13 часов. Вылет запланирован на 18:40 вместо 5:20 сегодняшнего дня. Также задерживаются и прилеты рейсов из Сочи в Челябинск. Рейс № 4 505 должен был прилететь на Южный Урал 5 февраля в 18:00, но перенесен на 6 февраля на 10:30. Рейс ДР 323 6 февраля с 03:55 перенесен на 18:10. Накануне в аэропорту Сочи не смогли приземлиться 14 самолетов. Это произошло из-за сильного шторма.