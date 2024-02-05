05 февраля 2024

В аэропорту Челябинска на 13 часов отложены вылеты рейсов в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, телетрап, аэропорт челябинск, телескопический трап, аэропорт игорь курчатов
Челябинцы не могут улететь в Сочи с 5 февраля Фото:

В аэропорту Челябинска 6 февраля на 13 часов отложили вылеты двух рейсов в Сочи. Информация указана на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс N4 506 авиакомпании Nordwind Airlines должен был улететь в Сочи из Челябинска 5 февраля в 19:00. Вылет перенесен на 11:40 6 февраля», — указано в данных онлайн-табло. Рейс ДР 324 авиакомпании «Победа» задержан почти на 13 часов. Вылет запланирован на 18:40 вместо 5:20 сегодняшнего дня.

Также задерживаются и прилеты рейсов из Сочи в Челябинск. Рейс № 4 505 должен был прилететь на Южный Урал 5 февраля в 18:00, но перенесен на 6 февраля на 10:30. Рейс ДР 323 6 февраля с 03:55 перенесен на 18:10.

Накануне в аэропорту Сочи не смогли приземлиться 14 самолетов. Это произошло из-за сильного шторма.

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В аэропорту Челябинска 6 февраля на 13 часов отложили вылеты двух рейсов в Сочи. Информация указана на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс N4 506 авиакомпании Nordwind Airlines должен был улететь в Сочи из Челябинска 5 февраля в 19:00. Вылет перенесен на 11:40 6 февраля», — указано в данных онлайн-табло. Рейс ДР 324 авиакомпании «Победа» задержан почти на 13 часов. Вылет запланирован на 18:40 вместо 5:20 сегодняшнего дня. Также задерживаются и прилеты рейсов из Сочи в Челябинск. Рейс № 4 505 должен был прилететь на Южный Урал 5 февраля в 18:00, но перенесен на 6 февраля на 10:30. Рейс ДР 323 6 февраля с 03:55 перенесен на 18:10. Накануне в аэропорту Сочи не смогли приземлиться 14 самолетов. Это произошло из-за сильного шторма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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