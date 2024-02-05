В Перми суд отправил в колонию на 14 лет телефонного мошенника

06 февраля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Пермяк совершил 12 преступлений Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Соликамский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы и крупному штрафу мошенника, который обманывал пенсионеров по схеме «родственник в беде». Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте. Также преступник должен вернуть похищенные деньги своим жертвам. «Приговором Соликамского городского суда Пермского края от 5 февраля 2024 года гражданин З. признан виновным в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и крупный штраф. Кроме того, он и ранее осужденный соучастник, также обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб», — говорится в сообщении. Преступления мошенник совершал осенью 2022 года на территории Соликамска и Березников. Он звонил пенсионерам и требовал деньги от имени их родственников, якобы попавших в ДТП. Приговор не вступил в законную силу.

Соликамский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы и крупному штрафу мошенника, который обманывал пенсионеров по схеме «родственник в беде». Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте. Также преступник должен вернуть похищенные деньги своим жертвам. «Приговором Соликамского городского суда Пермского края от 5 февраля 2024 года гражданин З. признан виновным в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и крупный штраф. Кроме того, он и ранее осужденный соучастник, также обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб», — говорится в сообщении. Преступления мошенник совершал осенью 2022 года на территории Соликамска и Березников. Он звонил пенсионерам и требовал деньги от имени их родственников, якобы попавших в ДТП. Приговор не вступил в законную силу.