В Перми суд отправил в колонию на 14 лет телефонного мошенника

Соликамский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы и крупному штрафу мошенника, который обманывал пенсионеров по схеме «родственник в беде». Об этом сообщает пресс-служба суда на своем сайте. Также преступник должен вернуть похищенные деньги своим жертвам.
«Приговором Соликамского городского суда Пермского края от 5 февраля 2024 года гражданин З. признан виновным в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и крупный штраф. Кроме того, он и ранее осужденный соучастник, также обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб», — говорится в сообщении.
Преступления мошенник совершал осенью 2022 года на территории Соликамска и Березников. Он звонил пенсионерам и требовал деньги от имени их родственников, якобы попавших в ДТП. Приговор не вступил в законную силу.
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