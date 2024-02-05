В Пермском крае в ближайшие дни пройдут дожди

Пермский край в ближайшие дни окажется во власти циклона. В регион придут снег и дожди, предупреждают метеорологи Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в Telegram.
«7—8 февраля во власти глубокого циклона окажется вся территория Пермского края. По югу произойдет смена фазового состояния осадков: добавится к снегу дождь. Создадутся условия для образования гололеда, отложения мокрого снега на проводах и ветках деревьев», — информирует учреждение.
На юге Пермского края будет значительно теплее, чем на севере: 7 февраля на севере региона возможно до 21 градуса мороза, в краевой столице в течение суток от минус 1 до 4 градусов Цельсия. В четверг, 8 февраля до минус 10 градусов по краю и до минус 6 — в Перми.
В пятницу 9 февраля циклон «принесет в ночное время снегопады умеренной интенсивности». Температуре воздуха в регионе составит от минус 15 до минус 10 градусов ночью и от 13 до 8 градусов мороза — днем. В выходные ожидается похолодание до 20-15 градусов, которое, предварительно, продолжится и на предстоящей неделе.
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