В Пермском крае в ближайшие дни пройдут дожди

06 февраля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Циклон принесет в Прикамье снег и дожди Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермский край в ближайшие дни окажется во власти циклона. В регион придут снег и дожди, предупреждают метеорологи Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в Telegram. «7—8 февраля во власти глубокого циклона окажется вся территория Пермского края. По югу произойдет смена фазового состояния осадков: добавится к снегу дождь. Создадутся условия для образования гололеда, отложения мокрого снега на проводах и ветках деревьев», — информирует учреждение. На юге Пермского края будет значительно теплее, чем на севере: 7 февраля на севере региона возможно до 21 градуса мороза, в краевой столице в течение суток от минус 1 до 4 градусов Цельсия. В четверг, 8 февраля до минус 10 градусов по краю и до минус 6 — в Перми. В пятницу 9 февраля циклон «принесет в ночное время снегопады умеренной интенсивности». Температуре воздуха в регионе составит от минус 15 до минус 10 градусов ночью и от 13 до 8 градусов мороза — днем. В выходные ожидается похолодание до 20-15 градусов, которое, предварительно, продолжится и на предстоящей неделе.

Пермский край в ближайшие дни окажется во власти циклона. В регион придут снег и дожди, предупреждают метеорологи Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в Telegram. «7—8 февраля во власти глубокого циклона окажется вся территория Пермского края. По югу произойдет смена фазового состояния осадков: добавится к снегу дождь. Создадутся условия для образования гололеда, отложения мокрого снега на проводах и ветках деревьев», — информирует учреждение. На юге Пермского края будет значительно теплее, чем на севере: 7 февраля на севере региона возможно до 21 градуса мороза, в краевой столице в течение суток от минус 1 до 4 градусов Цельсия. В четверг, 8 февраля до минус 10 градусов по краю и до минус 6 — в Перми. В пятницу 9 февраля циклон «принесет в ночное время снегопады умеренной интенсивности». Температуре воздуха в регионе составит от минус 15 до минус 10 градусов ночью и от 13 до 8 градусов мороза — днем. В выходные ожидается похолодание до 20-15 градусов, которое, предварительно, продолжится и на предстоящей неделе.