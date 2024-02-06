Жители Кировского района Перми буквально впихиваются в автобус, чтобы доехать до учебы и работы. Места в транспорте хватает не всем. Видеозапись местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Пермь. Утро. Закамск. Очень тесная связь между пассажирами автобусов № 64 и 80. По словам пермяков такая ситуация каждое утро», — описал ситуацию автор видеозаписи.
На кадрах видно, что места в автобусе хватает не всем людям, стоящим на остановке. Жители Закамска в комментариях отметили, что ждать следующий автобус нет смысла — они все приходят максимально заполненные. URA.RU направило запрос в пресс-службу городской администрации.
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