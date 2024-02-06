06 февраля 2024

Пермяки пожаловались на давку в автобусах по утрам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
Люди буквально впихиваются в транспорт Фото:

Жители Кировского района Перми буквально впихиваются в автобус, чтобы доехать до учебы и работы. Места в транспорте хватает не всем. Видеозапись местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Пермь. Утро. Закамск. Очень тесная связь между пассажирами автобусов № 64 и 80. По словам пермяков такая ситуация каждое утро», — описал ситуацию автор видеозаписи.

На кадрах видно, что места в автобусе хватает не всем людям, стоящим на остановке. Жители Закамска в комментариях отметили, что ждать следующий автобус нет смысла — они все приходят максимально заполненные. URA.RU направило запрос в пресс-службу городской администрации.

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Жители Кировского района Перми буквально впихиваются в автобус, чтобы доехать до учебы и работы. Места в транспорте хватает не всем. Видеозапись местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Пермь. Утро. Закамск. Очень тесная связь между пассажирами автобусов № 64 и 80. По словам пермяков такая ситуация каждое утро», — описал ситуацию автор видеозаписи. На кадрах видно, что места в автобусе хватает не всем людям, стоящим на остановке. Жители Закамска в комментариях отметили, что ждать следующий автобус нет смысла — они все приходят максимально заполненные. URA.RU направило запрос в пресс-службу городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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