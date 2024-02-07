Швеция прекращает расследовать подрывы «Северных потоков»

Швеция прекращает расследование подрывов «Северных потоков»
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Швеция прекращает расследование, связанное с подрывами газопроводов «Северные потоки» в сентябре 2022 года. Отмечается, что Стокгольм не смог установить подозреваемых.
«Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», — передает РИА Новости. Причиной прекращения расследования называют невозможность установить подозреваемых.
Теракт на «Северных потоках» произошел в сентябре 2022 года. Среди подозреваемых в подрыве называли несколько стран: это и Германия, и Великобритания, и Польша, и Украина. Доказать причастность какой-либо стороны не удалось.
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