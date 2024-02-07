Швеция прекращает расследовать подрывы «Северных потоков»

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Швеция прекращает расследование подрывов «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Швеция прекращает расследование, связанное с подрывами газопроводов «Северные потоки» в сентябре 2022 года. Отмечается, что Стокгольм не смог установить подозреваемых.

«Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», — передает РИА Новости. Причиной прекращения расследования называют невозможность установить подозреваемых.

Теракт на «Северных потоках» произошел в сентябре 2022 года. Среди подозреваемых в подрыве называли несколько стран: это и Германия, и Великобритания, и Польша, и Украина. Доказать причастность какой-либо стороны не удалось.

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Швеция прекращает расследование, связанное с подрывами газопроводов «Северные потоки» в сентябре 2022 года. Отмечается, что Стокгольм не смог установить подозреваемых. «Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», — передает РИА Новости. Причиной прекращения расследования называют невозможность установить подозреваемых. Теракт на «Северных потоках» произошел в сентябре 2022 года. Среди подозреваемых в подрыве называли несколько стран: это и Германия, и Великобритания, и Польша, и Украина. Доказать причастность какой-либо стороны не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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