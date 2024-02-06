06 февраля 2024

Пермские власти нашли деньги на установку уличных фонарей на родине губернатора Махонина

Пермские власти потратят два миллиона рублей на фонари в поселке Рябинино
© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж светильников на улице Вайнера. Екатеринбург, демонтаж, освещение, уличные фонари, улица вайнера, электромонтер, монтаж, медианавес
Подрядчик должен установить десятки новых светильников (архивное фото) Фото:

Власти Чердынского городского округа Пермского края объявили конкурс на оказание услуг по обустройству уличного освещения в поселке Рябинино, который является малой родиной губернатора Дмитрия Махонина. Там планируют установить десятки новых фонарей. На эти цели запланировано потратить два миллиона рублей.

«Обустройство уличного освещения в поселке Рябинино Чердынского городского округа Пермского края. Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение „Благоустройство — Чердынь“. Начальная и максимальная цена контракта — два миллиона рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок.

В документе уточняется, что в перечень необходимых работ входят установка светильников с люминесцентными лампами в количестве 79 штук, монтаж кронштейнов и ящиков управления освещением. Установленный для подрядчика срок — с 1 июня по 3 июля 2024 года.

Поселок Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Так указано на его сайте в разделе «Биография». Населенный пункт был основан в 1923 году для рабочих, занятых на сплавных работах и в затоне. По данным на 2023 год, численность населения Рябинино составляет около 1,5 тысяч человек.

Ранее URА.RU рассказывало, что в Рябинино местные власти хотят снести ветхое здание местного клуба, построенное в 1958 году. На демонтаж строения запланировано потратить около двух миллионов рублей.

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Власти Чердынского городского округа Пермского края объявили конкурс на оказание услуг по обустройству уличного освещения в поселке Рябинино, который является малой родиной губернатора Дмитрия Махонина. Там планируют установить десятки новых фонарей. На эти цели запланировано потратить два миллиона рублей. «Обустройство уличного освещения в поселке Рябинино Чердынского городского округа Пермского края. Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение „Благоустройство — Чердынь“. Начальная и максимальная цена контракта — два миллиона рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. В документе уточняется, что в перечень необходимых работ входят установка светильников с люминесцентными лампами в количестве 79 штук, монтаж кронштейнов и ящиков управления освещением. Установленный для подрядчика срок — с 1 июня по 3 июля 2024 года. Поселок Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Так указано на его сайте в разделе «Биография». Населенный пункт был основан в 1923 году для рабочих, занятых на сплавных работах и в затоне. По данным на 2023 год, численность населения Рябинино составляет около 1,5 тысяч человек. Ранее URА.RU рассказывало, что в Рябинино местные власти хотят снести ветхое здание местного клуба, построенное в 1958 году. На демонтаж строения запланировано потратить около двух миллионов рублей.
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