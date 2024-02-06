Пермские власти нашли деньги на установку уличных фонарей на родине губернатора Махонина

Пермские власти потратят два миллиона рублей на фонари в поселке Рябинино

07 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Подрядчик должен установить десятки новых светильников (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Чердынского городского округа Пермского края объявили конкурс на оказание услуг по обустройству уличного освещения в поселке Рябинино, который является малой родиной губернатора Дмитрия Махонина. Там планируют установить десятки новых фонарей. На эти цели запланировано потратить два миллиона рублей. «Обустройство уличного освещения в поселке Рябинино Чердынского городского округа Пермского края. Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение „Благоустройство — Чердынь“. Начальная и максимальная цена контракта — два миллиона рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. В документе уточняется, что в перечень необходимых работ входят установка светильников с люминесцентными лампами в количестве 79 штук, монтаж кронштейнов и ящиков управления освещением. Установленный для подрядчика срок — с 1 июня по 3 июля 2024 года. Поселок Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Так указано на его сайте в разделе «Биография». Населенный пункт был основан в 1923 году для рабочих, занятых на сплавных работах и в затоне. По данным на 2023 год, численность населения Рябинино составляет около 1,5 тысяч человек. Ранее URА.RU рассказывало, что в Рябинино местные власти хотят снести ветхое здание местного клуба, построенное в 1958 году. На демонтаж строения запланировано потратить около двух миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Чердынского городского округа Пермского края объявили конкурс на оказание услуг по обустройству уличного освещения в поселке Рябинино, который является малой родиной губернатора Дмитрия Махонина. Там планируют установить десятки новых фонарей. На эти цели запланировано потратить два миллиона рублей. «Обустройство уличного освещения в поселке Рябинино Чердынского городского округа Пермского края. Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение „Благоустройство — Чердынь“. Начальная и максимальная цена контракта — два миллиона рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. В документе уточняется, что в перечень необходимых работ входят установка светильников с люминесцентными лампами в количестве 79 штук, монтаж кронштейнов и ящиков управления освещением. Установленный для подрядчика срок — с 1 июня по 3 июля 2024 года. Поселок Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Так указано на его сайте в разделе «Биография». Населенный пункт был основан в 1923 году для рабочих, занятых на сплавных работах и в затоне. По данным на 2023 год, численность населения Рябинино составляет около 1,5 тысяч человек. Ранее URА.RU рассказывало, что в Рябинино местные власти хотят снести ветхое здание местного клуба, построенное в 1958 году. На демонтаж строения запланировано потратить около двух миллионов рублей.