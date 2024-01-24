Пермские власти потратят миллионы на снос сельского клуба

25 января 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Работы по сносу здания необходимо провести в течение двух месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Чердынского городского округа Пермского края планируют потратить около двух миллионов рублей на снос здания клуба в деревне Рябинино по адресу улица Ленина, 20. Подрядчика для проведения соответствующих работ ищут через электронные торги. «Выполнение работ по сносу клуба в поселке Рябинино Чердынского городского округа. Срок выполнения работ — с 20 февраля по 30 апреля 2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,96 млн рублей. Средства изысканы из бюджетов округа и Пермского края», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». Здание Рябининского центра культуры было построено в 1958 году. Оно является двухэтажным строением, в котором проводят концерты местные творческие коллективы. Это хор ветеранов «Рябинушка», вокальный ансамбль «Гармония» и детский вокальный ансамбль «Мир». Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания культурно-досугового центра в поселке Усть-Язьва Красновишерского городского округа. На проведение демонтажных работ запланировали потратить более двух миллионов рублей.

Власти Чердынского городского округа Пермского края планируют потратить около двух миллионов рублей на снос здания клуба в деревне Рябинино по адресу улица Ленина, 20. Подрядчика для проведения соответствующих работ ищут через электронные торги. «Выполнение работ по сносу клуба в поселке Рябинино Чердынского городского округа. Срок выполнения работ — с 20 февраля по 30 апреля 2024 года. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,96 млн рублей. Средства изысканы из бюджетов округа и Пермского края», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». Здание Рябининского центра культуры было построено в 1958 году. Оно является двухэтажным строением, в котором проводят концерты местные творческие коллективы. Это хор ветеранов «Рябинушка», вокальный ансамбль «Гармония» и детский вокальный ансамбль «Мир». Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания культурно-досугового центра в поселке Усть-Язьва Красновишерского городского округа. На проведение демонтажных работ запланировали потратить более двух миллионов рублей.