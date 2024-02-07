Свердловчанин, который бегал с ножом по подъезду, имеет судимости

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, рука, татуировка, наколка, зэк, тату, татуировка на руке
Мужчина был судим за разбой, грабеж и незаконное пересечение границы Фото:

Мужчина, который, по словам соседей, бегал с ножом по подъезду в доме в Полевском (Свердловская область), имеет несколько судимостей. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД России «Полевской».

«Ранее он привлекался к ответственности за грабеж, разбой и незаконное пересечение российской границы. В настоящее время под административным надзором не состоял. Никакого ножа у мужчины не было», — пояснили в ведомстве.

Дебош в доме на Свердлова свердловчанин устроил 4 февраля. По словам читателя URA.RU, мужчина носился с ножом по подъезду, кричал, что его убивают, а потом выпал с балкона третьего этажа. Он остался жив, сейчас находится под присмотром врачей.

Соседи уверяли, что хулиган был в наркотическом опьянении. Однако в полиции эту информацию опровергли. «Жалобы на него ранее не поступали. 4 февраля в дежурную часть пришло два обращения от жителей. Первое, что сосед ведет себя неадекватно, бегает и шумит, а второе, что он выпал из окна. Участковые организовали проверку по этим сообщениям», — уточнили силовики.

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Мужчина, который, по словам соседей, бегал с ножом по подъезду в доме в Полевском (Свердловская область), имеет несколько судимостей. Об этом URA.RU сообщили в ОМВД России «Полевской». «Ранее он привлекался к ответственности за грабеж, разбой и незаконное пересечение российской границы. В настоящее время под административным надзором не состоял. Никакого ножа у мужчины не было», — пояснили в ведомстве. Дебош в доме на Свердлова свердловчанин устроил 4 февраля. По словам читателя URA.RU, мужчина носился с ножом по подъезду, кричал, что его убивают, а потом выпал с балкона третьего этажа. Он остался жив, сейчас находится под присмотром врачей. Соседи уверяли, что хулиган был в наркотическом опьянении. Однако в полиции эту информацию опровергли. «Жалобы на него ранее не поступали. 4 февраля в дежурную часть пришло два обращения от жителей. Первое, что сосед ведет себя неадекватно, бегает и шумит, а второе, что он выпал из окна. Участковые организовали проверку по этим сообщениям», — уточнили силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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