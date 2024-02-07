Прокуратура присоединилась к делу о гибели школьницы в больнице Кунгура

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма
Прокуроры присоединились к проверке после гибели ребенка Фото:

Прокуратура Кунгура инициировала проверку после гибели 12-летней школьницы в городской больнице. Девочка скончалась 1 февраля от пневмонии.

«Кунгурская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице. Надзорный орган взял на контроль над проверкой, которую проводят правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Девочке стало плохо еще 28 января. Ее мама обратилась к медикам, но те, по ее словам, не заметили у ребенка хрипы в легких и пропустили пневмонию. Спустя пять дней школьница скончалась в кунгурской больнице. Ситуацией с гибелью ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СУ СК Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели девочки.

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Прокуратура Кунгура инициировала проверку после гибели 12-летней школьницы в городской больнице. Девочка скончалась 1 февраля от пневмонии. «Кунгурская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице. Надзорный орган взял на контроль над проверкой, которую проводят правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Девочке стало плохо еще 28 января. Ее мама обратилась к медикам, но те, по ее словам, не заметили у ребенка хрипы в легких и пропустили пневмонию. Спустя пять дней школьница скончалась в кунгурской больнице. Ситуацией с гибелью ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СУ СК Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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