Прокуратура присоединилась к делу о гибели школьницы в больнице Кунгура

Прокуратура Кунгура инициировала проверку после гибели 12-летней школьницы в городской больнице. Девочка скончалась 1 февраля от пневмонии.
«Кунгурская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице. Надзорный орган взял на контроль над проверкой, которую проводят правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Девочке стало плохо еще 28 января. Ее мама обратилась к медикам, но те, по ее словам, не заметили у ребенка хрипы в легких и пропустили пневмонию. Спустя пять дней школьница скончалась в кунгурской больнице. Ситуацией с гибелью ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СУ СК Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели девочки.
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