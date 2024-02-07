Прокуратура присоединилась к делу о гибели школьницы в больнице Кунгура

07 февраля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Прокуроры присоединились к проверке после гибели ребенка Фото: Софья Сандурская © URA.RU Прокуратура Кунгура инициировала проверку после гибели 12-летней школьницы в городской больнице. Девочка скончалась 1 февраля от пневмонии. «Кунгурская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице. Надзорный орган взял на контроль над проверкой, которую проводят правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Девочке стало плохо еще 28 января. Ее мама обратилась к медикам, но те, по ее словам, не заметили у ребенка хрипы в легких и пропустили пневмонию. Спустя пять дней школьница скончалась в кунгурской больнице. Ситуацией с гибелью ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СУ СК Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели девочки.

Прокуратура Кунгура инициировала проверку после гибели 12-летней школьницы в городской больнице. Девочка скончалась 1 февраля от пневмонии. «Кунгурская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка в больнице. Надзорный орган взял на контроль над проверкой, которую проводят правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Девочке стало плохо еще 28 января. Ее мама обратилась к медикам, но те, по ее словам, не заметили у ребенка хрипы в легких и пропустили пневмонию. Спустя пять дней школьница скончалась в кунгурской больнице. Ситуацией с гибелью ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю краевого СУ СК Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки по факту гибели девочки.