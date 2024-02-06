06 февраля 2024

Бастрыкин ищет виновных в деле врача, который допустил смерть девочки в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Когда ребенок поступил в реанимацию, врачи не давали долгосрочных прогнозов Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 12-летней девочки в больнице Кунгура (Пермский край). Профильный специалист пропустил у ребенка пневмонию. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«В больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки», — указано в telegram-канале СКР.

Мама объясняла, что 28 января у ребенка поднялась температура, а через пять дней девочка умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию. Семья обещала привлечь врачей к ответственности. В минздраве региона заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося. Следователи СК России по Пермскому краю организовали собственное разбирательство.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 12-летней девочки в больнице Кунгура (Пермский край). Профильный специалист пропустил у ребенка пневмонию. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «В больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки», — указано в telegram-канале СКР. Мама объясняла, что 28 января у ребенка поднялась температура, а через пять дней девочка умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию. Семья обещала привлечь врачей к ответственности. В минздраве региона заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося. Следователи СК России по Пермскому краю организовали собственное разбирательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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