Бастрыкин ищет виновных в деле врача, который допустил смерть девочки в Кунгуре

07 февраля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Когда ребенок поступил в реанимацию, врачи не давали долгосрочных прогнозов Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 12-летней девочки в больнице Кунгура (Пермский край). Профильный специалист пропустил у ребенка пневмонию. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «В больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки», — указано в telegram-канале СКР. Мама объясняла, что 28 января у ребенка поднялась температура, а через пять дней девочка умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию. Семья обещала привлечь врачей к ответственности. В минздраве региона заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося. Следователи СК России по Пермскому краю организовали собственное разбирательство.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 12-летней девочки в больнице Кунгура (Пермский край). Профильный специалист пропустил у ребенка пневмонию. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «В больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки», — указано в telegram-канале СКР. Мама объясняла, что 28 января у ребенка поднялась температура, а через пять дней девочка умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию. Семья обещала привлечь врачей к ответственности. В минздраве региона заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося. Следователи СК России по Пермскому краю организовали собственное разбирательство.