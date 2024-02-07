Шеф-повара из ХМАО накормят москвичей северными деликатесами

Шеф-повара трех ресторанов из ХМАО презентуют блюда региональной кухни на выставке «Россия» в Москве. Гастрофестиваль «Вкус Югры» пройдет 11 февраля, сообщил окружной центр гражданских и социальных инициатив во «Вконтакте».
«На площадке Дома Российской кухни 11 февраля состоится презентация фестиваля „Вкус Югры“, где шефы ресторанов Сургута, Когалыма и Ханты-Мансийск покажут гастрономические представления. Гостям представится возможность попробовать кашу силы с томленой олениной, яйцом пашот и копченой сметаной, кашу из кедрового жмыха и сырники с компотом из сибирских ягод», — говорится в сообщении.
Для посетителей гастрофестиваля также проведут кулинарные мастер-классы. Повара из ХМАО научат москвичей готовить оленину по-строгановски, сливочную полбу с муксуном и стейк из голени оленя.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО считают самыми популярными блюдами в регионе мясные и рыбные деликатесы, среди которых стерлядь, муксун и оленина. Также югорчане любят полакомиться щучьими котлетами, пирогами с нельмой и строганиной.
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