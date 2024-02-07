07 февраля 2024

Шеф-повара из ХМАО накормят москвичей северными деликатесами

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитаны бизнеса в Лето-Лето. Тюмень, сырники, ресторан, еда
Шеф-повара из ХМАО накормят москвичей кашей с олениной и сырниками с компотом из сибирских ягод Фото:

Шеф-повара трех ресторанов из ХМАО презентуют блюда региональной кухни на выставке «Россия» в Москве. Гастрофестиваль «Вкус Югры» пройдет 11 февраля, сообщил окружной центр гражданских и социальных инициатив во «Вконтакте».

«На площадке Дома Российской кухни 11 февраля состоится презентация фестиваля „Вкус Югры“, где шефы ресторанов Сургута, Когалыма и Ханты-Мансийск покажут гастрономические представления. Гостям представится возможность попробовать кашу силы с томленой олениной, яйцом пашот и копченой сметаной, кашу из кедрового жмыха и сырники с компотом из сибирских ягод», — говорится в сообщении.

Для посетителей гастрофестиваля также проведут кулинарные мастер-классы. Повара из ХМАО научат москвичей готовить оленину по-строгановски, сливочную полбу с муксуном и стейк из голени оленя.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО считают самыми популярными блюдами в регионе мясные и рыбные деликатесы, среди которых стерлядь, муксун и оленина. Также югорчане любят полакомиться щучьими котлетами, пирогами с нельмой и строганиной.

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Шеф-повара трех ресторанов из ХМАО презентуют блюда региональной кухни на выставке «Россия» в Москве. Гастрофестиваль «Вкус Югры» пройдет 11 февраля, сообщил окружной центр гражданских и социальных инициатив во «Вконтакте». «На площадке Дома Российской кухни 11 февраля состоится презентация фестиваля „Вкус Югры“, где шефы ресторанов Сургута, Когалыма и Ханты-Мансийск покажут гастрономические представления. Гостям представится возможность попробовать кашу силы с томленой олениной, яйцом пашот и копченой сметаной, кашу из кедрового жмыха и сырники с компотом из сибирских ягод», — говорится в сообщении. Для посетителей гастрофестиваля также проведут кулинарные мастер-классы. Повара из ХМАО научат москвичей готовить оленину по-строгановски, сливочную полбу с муксуном и стейк из голени оленя. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО считают самыми популярными блюдами в регионе мясные и рыбные деликатесы, среди которых стерлядь, муксун и оленина. Также югорчане любят полакомиться щучьими котлетами, пирогами с нельмой и строганиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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