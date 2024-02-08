Мэр Екатеринбурга избавил главу района от проблемы, но стал должником другого чиновника

В думу Екатеринбурга выходит новый руководитель аппарата

08 февраля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов лично согласовывал кандидатуру нового руководителя аппарата думы Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его окружение помогли главе Железнодорожного района Виталию Першину завершить давний конфликт с его политическим замом Лилией Белоблоцкой. По данным URA.RU, именно горадминистрация в лице вице-мэра Марины Фадеевой убедила руководителя аппарата думы Алексея Ситника поскорее освободить для Белоблоцкой место. Она станет новым руководителем. Как ранее сообщало URA.RU, Ситник и Белоблоцкая официально поменяются местами к 9 февраля. Переговоры были непростые: ведь Ситника нужно было убедить пойти на существенное понижение зарплаты — при отсутствии рычагов давления на него. «Ему в итоге дали понять, что, если он добровольно напишет заявление по собственному желанию, Орлов не забудет», — передал один из депутатов. При этом ни Ситник, ни спикер думы Анна Гурарий (которая хотела его отставки), ни Белоблоцкая ситуацию не комментируют. Объясняя, почему мэрия хотела провести рокировку как можно скорее, другой собеседник URA.RU объяснил, что конфликт между Белоблоцкой и Першиным дошел до того, что стал угрозой на президентских выборах. «В Железнодорожном районе работа фактически встала», — поделился инсайдер.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его окружение помогли главе Железнодорожного района Виталию Першину завершить давний конфликт с его политическим замом Лилией Белоблоцкой. По данным URA.RU, именно горадминистрация в лице вице-мэра Марины Фадеевой убедила руководителя аппарата думы Алексея Ситника поскорее освободить для Белоблоцкой место. Она станет новым руководителем. Как ранее сообщало URA.RU, Ситник и Белоблоцкая официально поменяются местами к 9 февраля. Переговоры были непростые: ведь Ситника нужно было убедить пойти на существенное понижение зарплаты — при отсутствии рычагов давления на него. «Ему в итоге дали понять, что, если он добровольно напишет заявление по собственному желанию, Орлов не забудет», — передал один из депутатов. При этом ни Ситник, ни спикер думы Анна Гурарий (которая хотела его отставки), ни Белоблоцкая ситуацию не комментируют. Объясняя, почему мэрия хотела провести рокировку как можно скорее, другой собеседник URA.RU объяснил, что конфликт между Белоблоцкой и Першиным дошел до того, что стал угрозой на президентских выборах. «В Железнодорожном районе работа фактически встала», — поделился инсайдер.