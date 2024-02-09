Иностранцы учат русский язык в центрах, которые создали уральские вузы за рубежом

Педагогические вузы УрФО и Пермского края успешно создают центры по изучению русского языка за рубежом, которые пользуются у иностранцев успехом. Об этом рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».
«В 2023 году все педагогические вузы УрФО и Пермского края получили рекомендации по созданию центров изучения русского языка за рубежом. Это вузы из Перми, Челябинска, Шадринска, Сургута и Екатеринбурга. От наших посольств мы получили положительные отзывы и оценки по работе этих центров», — рассказал Харлов, подводя итоги минувшего года.
Примером для подражания он назвал центр по изучения русского языка, созданный Уральским государственным педагогическим университетом в Пакистане. Там он пользуется большим успехом у местных жителей, которые стремятся выучить русский.
Ранее Александр Харлов рассказал, что несмотря на сложную политическую обстановку, связи с зарубежными, в том числе недружественными странами, продолжаются. Многие города-побратимы стремятся сохранить дружбу с городами УрФО и Перми, а некоторые бизнесмены даже переезжают на Урал и перевозят свой бизнес.
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