Иностранцы учат русский язык в центрах, которые создали уральские вузы за рубежом

Представитель МИД в Екатеринбурге Харлов: иностранцы учат русский язык

09 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Многих иностранцев привлекает культура и история России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Педагогические вузы УрФО и Пермского края успешно создают центры по изучению русского языка за рубежом, которые пользуются у иностранцев успехом. Об этом рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». «В 2023 году все педагогические вузы УрФО и Пермского края получили рекомендации по созданию центров изучения русского языка за рубежом. Это вузы из Перми, Челябинска, Шадринска, Сургута и Екатеринбурга. От наших посольств мы получили положительные отзывы и оценки по работе этих центров», — рассказал Харлов, подводя итоги минувшего года. Примером для подражания он назвал центр по изучения русского языка, созданный Уральским государственным педагогическим университетом в Пакистане. Там он пользуется большим успехом у местных жителей, которые стремятся выучить русский. Ранее Александр Харлов рассказал, что несмотря на сложную политическую обстановку, связи с зарубежными, в том числе недружественными странами, продолжаются. Многие города-побратимы стремятся сохранить дружбу с городами УрФО и Перми, а некоторые бизнесмены даже переезжают на Урал и перевозят свой бизнес.

Педагогические вузы УрФО и Пермского края успешно создают центры по изучению русского языка за рубежом, которые пользуются у иностранцев успехом. Об этом рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». «В 2023 году все педагогические вузы УрФО и Пермского края получили рекомендации по созданию центров изучения русского языка за рубежом. Это вузы из Перми, Челябинска, Шадринска, Сургута и Екатеринбурга. От наших посольств мы получили положительные отзывы и оценки по работе этих центров», — рассказал Харлов, подводя итоги минувшего года. Примером для подражания он назвал центр по изучения русского языка, созданный Уральским государственным педагогическим университетом в Пакистане. Там он пользуется большим успехом у местных жителей, которые стремятся выучить русский. Ранее Александр Харлов рассказал, что несмотря на сложную политическую обстановку, связи с зарубежными, в том числе недружественными странами, продолжаются. Многие города-побратимы стремятся сохранить дружбу с городами УрФО и Перми, а некоторые бизнесмены даже переезжают на Урал и перевозят свой бизнес.