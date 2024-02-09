Иностранцы учат русский язык в центрах, которые создали уральские вузы за рубежом

Представитель МИД в Екатеринбурге Харлов: иностранцы учат русский язык
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Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, хоровод, фольклор, иностранцы, всемирный фестиваль молодежи и студентов, молодежный фестиваль, туристы, русский национальный костюм
Многих иностранцев привлекает культура и история России Фото:

Педагогические вузы УрФО и Пермского края успешно создают центры по изучению русского языка за рубежом, которые пользуются у иностранцев успехом. Об этом рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

«В 2023 году все педагогические вузы УрФО и Пермского края получили рекомендации по созданию центров изучения русского языка за рубежом. Это вузы из Перми, Челябинска, Шадринска, Сургута и Екатеринбурга. От наших посольств мы получили положительные отзывы и оценки по работе этих центров», — рассказал Харлов, подводя итоги минувшего года.

Примером для подражания он назвал центр по изучения русского языка, созданный Уральским государственным педагогическим университетом в Пакистане. Там он пользуется большим успехом у местных жителей, которые стремятся выучить русский.

Ранее Александр Харлов рассказал, что несмотря на сложную политическую обстановку, связи с зарубежными, в том числе недружественными странами, продолжаются. Многие города-побратимы стремятся сохранить дружбу с городами УрФО и Перми, а некоторые бизнесмены даже переезжают на Урал и перевозят свой бизнес.

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Педагогические вузы УрФО и Пермского края успешно создают центры по изучению русского языка за рубежом, которые пользуются у иностранцев успехом. Об этом рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». «В 2023 году все педагогические вузы УрФО и Пермского края получили рекомендации по созданию центров изучения русского языка за рубежом. Это вузы из Перми, Челябинска, Шадринска, Сургута и Екатеринбурга. От наших посольств мы получили положительные отзывы и оценки по работе этих центров», — рассказал Харлов, подводя итоги минувшего года. Примером для подражания он назвал центр по изучения русского языка, созданный Уральским государственным педагогическим университетом в Пакистане. Там он пользуется большим успехом у местных жителей, которые стремятся выучить русский. Ранее Александр Харлов рассказал, что несмотря на сложную политическую обстановку, связи с зарубежными, в том числе недружественными странами, продолжаются. Многие города-побратимы стремятся сохранить дружбу с городами УрФО и Перми, а некоторые бизнесмены даже переезжают на Урал и перевозят свой бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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