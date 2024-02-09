В Златоусте пенсионерку осудили за фейк о российской армии

09 февраля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Пенсионерку признали виновной за распространение фейка о действиях армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 68-летнюю пенсионерку осудили за распространение ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе горсуда, в суде вынесли приговор за публикацию поста в социальной сети. «В ночь на 18 марта 2023 года подсудимая, находясь дома, публично разместила в сети интернет на своей персональной странице пост для просмотра неопределенным кругом лиц. Публикация содержала заведомо ложные сведения в форме утверждения о действия Вооруженных Сил РФ в ходе проведения СВО на территории Украины», — рассказали URA.RU в суде. Пост сообщал информацию, которую в марте 2022 года официальный представитель РФ опроверг в ходе брифинга Минобороны. Суд обратил внимание на то, что данные с брифинга находятся в открытом доступе. Вину жительница не признала. Приговор вынесен по части 1 статьи 207.3 УК РФ. Жительницу наказали штрафом в размере 700 тысяч рублей. В силу приговор не вступил и может быть обжалован.

В Златоусте (Челябинская область) 68-летнюю пенсионерку осудили за распространение ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Как URA.RU рассказали в пресс-службе горсуда, в суде вынесли приговор за публикацию поста в социальной сети. «В ночь на 18 марта 2023 года подсудимая, находясь дома, публично разместила в сети интернет на своей персональной странице пост для просмотра неопределенным кругом лиц. Публикация содержала заведомо ложные сведения в форме утверждения о действия Вооруженных Сил РФ в ходе проведения СВО на территории Украины», — рассказали URA.RU в суде. Пост сообщал информацию, которую в марте 2022 года официальный представитель РФ опроверг в ходе брифинга Минобороны. Суд обратил внимание на то, что данные с брифинга находятся в открытом доступе. Вину жительница не признала. Приговор вынесен по части 1 статьи 207.3 УК РФ. Жительницу наказали штрафом в размере 700 тысяч рублей. В силу приговор не вступил и может быть обжалован.