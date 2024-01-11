Пермский завод «Камтэкс-Химпром» продает свой санаторий

11 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сумма сделки составляет 42 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совет директоров пермского АО «Камтэкс-Химпром» предварительно одобрил сделку по продаже своего непрофильного актива. Речь о санатории-профилактории «Лесная дача», расположенном в Орджоникидзевском районе на улице Генерала Доватора, 48. Его покупателем является предприятие «Специализированный застройщик «Петрокоминвест». Сумма сделки составляет 42 млн рублей. «Решения, принятые советом директоров. Предварительно одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества путем заключения договора купли-продажи на следующих условиях. Cтороны договора купли-продажи — продавец АО „Камтэкс-Химпром“, покупатель ООО СЗ „Петрокоминвест“. Предмет договора купли-продажи — комплекс объектов санатория-профилактория „Лесная дача“ и земельные участки. Стоимость сделки — 42 млн рублей», — сообщается в протоколе собрания на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В документе уточняется, что по условиям договора продавец обязуется за свой счет снести основное здание санатория и снять его с кадастрового учета. Цена договора оплачивается покупателем не позднее пяти дней с момента госрегистрации перехода права собственности к покупателю. До момента полной оплаты имущество находится в залоге у продавца. АО «Камтэкс-Химпром», которое выпускает фталевый ангидрид и фумаровую и бензойную кислоты, является правопреемником пермского химзавода имени Серго Орджоникидзе. Принадлежащий предприятию санаторий-профилакторий «Лесная дача» ранее был закрыт и в 2020 году впервые выставлен на продажу. Тогда объект недвижимости продавали за 37 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет директоров пермского АО «Камтэкс-Химпром» предварительно одобрил сделку по продаже своего непрофильного актива. Речь о санатории-профилактории «Лесная дача», расположенном в Орджоникидзевском районе на улице Генерала Доватора, 48. Его покупателем является предприятие «Специализированный застройщик «Петрокоминвест». Сумма сделки составляет 42 млн рублей. «Решения, принятые советом директоров. Предварительно одобрить сделку по отчуждению недвижимого имущества путем заключения договора купли-продажи на следующих условиях. Cтороны договора купли-продажи — продавец АО „Камтэкс-Химпром“, покупатель ООО СЗ „Петрокоминвест“. Предмет договора купли-продажи — комплекс объектов санатория-профилактория „Лесная дача“ и земельные участки. Стоимость сделки — 42 млн рублей», — сообщается в протоколе собрания на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В документе уточняется, что по условиям договора продавец обязуется за свой счет снести основное здание санатория и снять его с кадастрового учета. Цена договора оплачивается покупателем не позднее пяти дней с момента госрегистрации перехода права собственности к покупателю. До момента полной оплаты имущество находится в залоге у продавца. АО «Камтэкс-Химпром», которое выпускает фталевый ангидрид и фумаровую и бензойную кислоты, является правопреемником пермского химзавода имени Серго Орджоникидзе. Принадлежащий предприятию санаторий-профилакторий «Лесная дача» ранее был закрыт и в 2020 году впервые выставлен на продажу. Тогда объект недвижимости продавали за 37 млн рублей.