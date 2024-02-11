11 февраля 2024
10 февраля 2024

Более 90% челябинцев пожаловались на выгорание на работе

«Зарплата.ру»: 93% челябинцев испытывают на работе стресс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, усталость, комната психологической разгрузки, внутренний туризм, стресс, снятие стресса, комната ярости, битье посуды, выгорание
Большая часть челябинцев испытывает на работе постоянный стресс Фото:

В Челябинске 93% работающих горожан жалуются на выгорание. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», основной причиной стрессов и выгорания стал переизбыток решаемых задач.

«По данным исследования, абсолютное большинство — 93% — представителей компаний отметили, что за год их сотрудники столкнулись со стрессом и выгоранием. Список причин, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, возглавил большой объем задач. На него указали 74% работодателей», — рассказали URA.RU в сервисе.

Среди других факторов респонденты назвали производственные конфликты (48%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (41%) и неадекватное поведение руководства (30%). Каждый пятый работодатель посчитал выгорание проблемой сотрудников, а не компании. Главными источниками данных о выгоревших сотрудниках являются руководители отделов (40%), сами работники (38%), данные онлайн-опросов (15%). Специалисты по работе с персоналом сообщают о проблеме в 7% случаев.

В компаниях проанализировали признаки выгорания. Раздражительность сотрудника в числе таковых назвали 80% опрошенных. Три четверти работодателей назвали снижение эффективности работника. Еще 61% указал на пессимистичные настроения. Также в числе признаков перечислялись конфликты, причиной которых становился человек (47%), гиперчувствительность к критике (41%). Как выяснилось в ходе исследования, в пятерке наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению находятся менеджеры по продажам, работники сферы услуг, бухгалтеры, финансисты, медицинские работники, логисты.

В борьбе с выгоранием и стрессом могут пригодиться несколько методов. Одними из таких назвали краткосрочный отпуск на пару дней (52%) и индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности (49%). В каждом пятом случае руководители посчитали эффективными встречи с психологом, в каждом десятом — перевод на другую должность.

Однако есть факторы, которые позволяют не допустить или снизить скорость выгорания. По мнению работодателей, чувство защищенности у сотрудников формируют стабильная зарплата (85% голосов), дружелюбная атмосфера в коллективе (70%) и адекватное руководство (67%). В числе других возможностей заявили об уюте офиса (треть ответов), дополнительном медстраховании (20%) и репутации компании (тоже 20%).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 93% работающих горожан жалуются на выгорание. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», основной причиной стрессов и выгорания стал переизбыток решаемых задач. «По данным исследования, абсолютное большинство — 93% — представителей компаний отметили, что за год их сотрудники столкнулись со стрессом и выгоранием. Список причин, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, возглавил большой объем задач. На него указали 74% работодателей», — рассказали URA.RU в сервисе. Среди других факторов респонденты назвали производственные конфликты (48%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (41%) и неадекватное поведение руководства (30%). Каждый пятый работодатель посчитал выгорание проблемой сотрудников, а не компании. Главными источниками данных о выгоревших сотрудниках являются руководители отделов (40%), сами работники (38%), данные онлайн-опросов (15%). Специалисты по работе с персоналом сообщают о проблеме в 7% случаев. В компаниях проанализировали признаки выгорания. Раздражительность сотрудника в числе таковых назвали 80% опрошенных. Три четверти работодателей назвали снижение эффективности работника. Еще 61% указал на пессимистичные настроения. Также в числе признаков перечислялись конфликты, причиной которых становился человек (47%), гиперчувствительность к критике (41%). Как выяснилось в ходе исследования, в пятерке наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению находятся менеджеры по продажам, работники сферы услуг, бухгалтеры, финансисты, медицинские работники, логисты. В борьбе с выгоранием и стрессом могут пригодиться несколько методов. Одними из таких назвали краткосрочный отпуск на пару дней (52%) и индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности (49%). В каждом пятом случае руководители посчитали эффективными встречи с психологом, в каждом десятом — перевод на другую должность. Однако есть факторы, которые позволяют не допустить или снизить скорость выгорания. По мнению работодателей, чувство защищенности у сотрудников формируют стабильная зарплата (85% голосов), дружелюбная атмосфера в коллективе (70%) и адекватное руководство (67%). В числе других возможностей заявили об уюте офиса (треть ответов), дополнительном медстраховании (20%) и репутации компании (тоже 20%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...