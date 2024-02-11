Более 90% челябинцев пожаловались на выгорание на работе

«Зарплата.ру»: 93% челябинцев испытывают на работе стресс

12 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Большая часть челябинцев испытывает на работе постоянный стресс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 93% работающих горожан жалуются на выгорание. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», основной причиной стрессов и выгорания стал переизбыток решаемых задач. «По данным исследования, абсолютное большинство — 93% — представителей компаний отметили, что за год их сотрудники столкнулись со стрессом и выгоранием. Список причин, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, возглавил большой объем задач. На него указали 74% работодателей», — рассказали URA.RU в сервисе. Среди других факторов респонденты назвали производственные конфликты (48%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (41%) и неадекватное поведение руководства (30%). Каждый пятый работодатель посчитал выгорание проблемой сотрудников, а не компании. Главными источниками данных о выгоревших сотрудниках являются руководители отделов (40%), сами работники (38%), данные онлайн-опросов (15%). Специалисты по работе с персоналом сообщают о проблеме в 7% случаев. В компаниях проанализировали признаки выгорания. Раздражительность сотрудника в числе таковых назвали 80% опрошенных. Три четверти работодателей назвали снижение эффективности работника. Еще 61% указал на пессимистичные настроения. Также в числе признаков перечислялись конфликты, причиной которых становился человек (47%), гиперчувствительность к критике (41%). Как выяснилось в ходе исследования, в пятерке наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению находятся менеджеры по продажам, работники сферы услуг, бухгалтеры, финансисты, медицинские работники, логисты. В борьбе с выгоранием и стрессом могут пригодиться несколько методов. Одними из таких назвали краткосрочный отпуск на пару дней (52%) и индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности (49%). В каждом пятом случае руководители посчитали эффективными встречи с психологом, в каждом десятом — перевод на другую должность. Однако есть факторы, которые позволяют не допустить или снизить скорость выгорания. По мнению работодателей, чувство защищенности у сотрудников формируют стабильная зарплата (85% голосов), дружелюбная атмосфера в коллективе (70%) и адекватное руководство (67%). В числе других возможностей заявили об уюте офиса (треть ответов), дополнительном медстраховании (20%) и репутации компании (тоже 20%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 93% работающих горожан жалуются на выгорание. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», основной причиной стрессов и выгорания стал переизбыток решаемых задач. «По данным исследования, абсолютное большинство — 93% — представителей компаний отметили, что за год их сотрудники столкнулись со стрессом и выгоранием. Список причин, которые влияют на моральное и физическое истощение сотрудников, возглавил большой объем задач. На него указали 74% работодателей», — рассказали URA.RU в сервисе. Среди других факторов респонденты назвали производственные конфликты (48%), давление по срокам выполнения задач (48%), стихийное планирование (41%) и неадекватное поведение руководства (30%). Каждый пятый работодатель посчитал выгорание проблемой сотрудников, а не компании. Главными источниками данных о выгоревших сотрудниках являются руководители отделов (40%), сами работники (38%), данные онлайн-опросов (15%). Специалисты по работе с персоналом сообщают о проблеме в 7% случаев. В компаниях проанализировали признаки выгорания. Раздражительность сотрудника в числе таковых назвали 80% опрошенных. Три четверти работодателей назвали снижение эффективности работника. Еще 61% указал на пессимистичные настроения. Также в числе признаков перечислялись конфликты, причиной которых становился человек (47%), гиперчувствительность к критике (41%). Как выяснилось в ходе исследования, в пятерке наиболее подверженных эмоциональному и физическому истощению находятся менеджеры по продажам, работники сферы услуг, бухгалтеры, финансисты, медицинские работники, логисты. В борьбе с выгоранием и стрессом могут пригодиться несколько методов. Одними из таких назвали краткосрочный отпуск на пару дней (52%) и индивидуальную работу с сотрудником, испытывающим сложности (49%). В каждом пятом случае руководители посчитали эффективными встречи с психологом, в каждом десятом — перевод на другую должность. Однако есть факторы, которые позволяют не допустить или снизить скорость выгорания. По мнению работодателей, чувство защищенности у сотрудников формируют стабильная зарплата (85% голосов), дружелюбная атмосфера в коллективе (70%) и адекватное руководство (67%). В числе других возможностей заявили об уюте офиса (треть ответов), дополнительном медстраховании (20%) и репутации компании (тоже 20%).