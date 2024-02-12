В пермском Театре-Театре нашли способ победить очереди в буфет

В пермском академическом Театре-Театре для зрителей ввели новую услугу. Она призвана избавить от очередей в буфеты во время антрактов. Теперь заказать напиток, еду и забронировать столик можно заранее, рассказали в театре.
«Заказ в театральных буфетах Театра-Театра можно сделать заранее, чтобы не стоять в очереди до спектакля или в антракте. Онлайн-сервис запущен в трех буфетах большой сцены. Забронировать там столик можно на определенное время — до начала спектакля или на время антракта», — говорится на сайте театра.
Не беспокоиться об очередях могут и зрители Пермского театра оперы и балета. Там, как рассказывало URA.RU, еще в 2023 году ввели VIP-услугу «Выход в свет». За дополнительную плату можно заказать отдельную гостиную для отдыха, индивидуальный гардероб, еду и напитки.
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