12 февраля 2024

В пермском Театре-Театре нашли способ победить очереди в буфет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коляда-театр и открытие сезона детским спектаклем "Карлсон вернулся". Екатеринбург, буфет, фойе
Забронировать столик в театральном буфете можно онлайн (архивное фото) Фото:

В пермском академическом Театре-Театре для зрителей ввели новую услугу. Она призвана избавить от очередей в буфеты во время антрактов. Теперь заказать напиток, еду и забронировать столик можно заранее, рассказали в театре.

«Заказ в театральных буфетах Театра-Театра можно сделать заранее, чтобы не стоять в очереди до спектакля или в антракте. Онлайн-сервис запущен в трех буфетах большой сцены. Забронировать там столик можно на определенное время — до начала спектакля или на время антракта», — говорится на сайте театра.

Не беспокоиться об очередях могут и зрители Пермского театра оперы и балета. Там, как рассказывало URA.RU, еще в 2023 году ввели VIP-услугу «Выход в свет». За дополнительную плату можно заказать отдельную гостиную для отдыха, индивидуальный гардероб, еду и напитки.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском академическом Театре-Театре для зрителей ввели новую услугу. Она призвана избавить от очередей в буфеты во время антрактов. Теперь заказать напиток, еду и забронировать столик можно заранее, рассказали в театре. «Заказ в театральных буфетах Театра-Театра можно сделать заранее, чтобы не стоять в очереди до спектакля или в антракте. Онлайн-сервис запущен в трех буфетах большой сцены. Забронировать там столик можно на определенное время — до начала спектакля или на время антракта», — говорится на сайте театра. Не беспокоиться об очередях могут и зрители Пермского театра оперы и балета. Там, как рассказывало URA.RU, еще в 2023 году ввели VIP-услугу «Выход в свет». За дополнительную плату можно заказать отдельную гостиную для отдыха, индивидуальный гардероб, еду и напитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...