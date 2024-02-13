Бастрыкин вмешался в дело девушки-инвалида, у которой проблемы с жильем

Александру Бастрыкину доложат о предварительных и итоговых результатах расследования уголовного дела Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу девушки-инвалида, которая была вынуждена покинуть единственное свое жилье из-за ужасных условий. Она обратилась к властям за помощью, но ей не предоставили другое место жительства.

«Бастрыкин затребовал у руководителя пермского СУ СК Дениса Головкина по делу пермячки, которая осталась без жилья. Девушка-инвалид получила в наследство от матери комнату в бараке по ул. Коломенская. Она вынуждена была уехать оттуда из-за того, что в комнате протекает крыша, нарушена целостность лестницы, неоднократно были пожары и повреждены электрощитки. Дом был признан аварийным еще в 2017 году, но власти до сих пор не приняли решение о его расселении», — сообщили в сообществе информационного центра СКР в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве отмечают, что девушка обращалась к администрации, чтобы ей предоставили другое жилье, но ей предложили неблагоустроенное помещение маневренного фонда, от которого пермячка отказалась. Отмечается, что девушка не живет в аварийном доме более пяти лет, но все это время ей продолжают приходить платежи за ЖКХ.