13 февраля 2024

Пермских студентов зовут на бесплатные IT-курсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение будет проходить очно на базе вузов страны Фото:

В Перми открылся набор на бесплатные компьютерные курсы для студентов. Учащиеся смогут узнать о работе искусственного интеллекта и нейросетей. Организатором курсов выступает «Яндекс», рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«„Яндекс“ открыл набор на студкемпы — бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов IT-специальностей. За две недели студенты изучат материал, на освоение которого в рамках традиционных программ уходит от пары месяцев до нескольких семестров. Они получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах „Яндекса“», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году будет три очных курса. Каждый из них посвящен определенной теме: разработка ПО, машинное обучение, наука о данных и искусственный интеллект. Обучение будет проходить на площадках НИУ ВШЭ, ИТМО, Иннополиса и УрФУ.

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В Перми открылся набор на бесплатные компьютерные курсы для студентов. Учащиеся смогут узнать о работе искусственного интеллекта и нейросетей. Организатором курсов выступает «Яндекс», рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «„Яндекс“ открыл набор на студкемпы — бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов IT-специальностей. За две недели студенты изучат материал, на освоение которого в рамках традиционных программ уходит от пары месяцев до нескольких семестров. Они получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах „Яндекса“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 2024 году будет три очных курса. Каждый из них посвящен определенной теме: разработка ПО, машинное обучение, наука о данных и искусственный интеллект. Обучение будет проходить на площадках НИУ ВШЭ, ИТМО, Иннополиса и УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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