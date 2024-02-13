Пермских студентов зовут на бесплатные IT-курсы

14 февраля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Обучение будет проходить очно на базе вузов страны Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми открылся набор на бесплатные компьютерные курсы для студентов. Учащиеся смогут узнать о работе искусственного интеллекта и нейросетей. Организатором курсов выступает «Яндекс», рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «„Яндекс“ открыл набор на студкемпы — бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов IT-специальностей. За две недели студенты изучат материал, на освоение которого в рамках традиционных программ уходит от пары месяцев до нескольких семестров. Они получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах „Яндекса“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 2024 году будет три очных курса. Каждый из них посвящен определенной теме: разработка ПО, машинное обучение, наука о данных и искусственный интеллект. Обучение будет проходить на площадках НИУ ВШЭ, ИТМО, Иннополиса и УрФУ.

В Перми открылся набор на бесплатные компьютерные курсы для студентов. Учащиеся смогут узнать о работе искусственного интеллекта и нейросетей. Организатором курсов выступает «Яндекс», рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «„Яндекс“ открыл набор на студкемпы — бесплатные сверхинтенсивные программы для студентов IT-специальностей. За две недели студенты изучат материал, на освоение которого в рамках традиционных программ уходит от пары месяцев до нескольких семестров. Они получат фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, а также познакомятся с практиками применения нейросетей в сервисах „Яндекса“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 2024 году будет три очных курса. Каждый из них посвящен определенной теме: разработка ПО, машинное обучение, наука о данных и искусственный интеллект. Обучение будет проходить на площадках НИУ ВШЭ, ИТМО, Иннополиса и УрФУ.