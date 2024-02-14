Челябинцы стали массово посещать психологов

15 февраля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Кабинеты психологов челябинцы стали посещать значительно чаще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске значительно вырос спрос на услуги психологов, особенно — детских и семейных. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», в январе 2024 года спрос к такому же месяцу 2023 года вырос на 47%. «Искать психологов стали на 47% чаще, чем в аналогичном периоде 2023 года. На возросший интерес повлияла и растущая доступность удобных для челябинцев форматов. Только за прошедший год количество специалистов, предлагающих онлайн-консультации, выросло на 55% и продолжает расти», — отметили на платформе. Руководитель категории «Красота и здоровье» Игорь Санников зафиксировал обе тенденции: спрос на услуги специалистов увеличился, и доступность помощи возросла. Если сравнивать начало февраля, то динамика спроса к 2023 году даже выше — плюс 60%. Прирост к текущему январю составил 12%. При этом больше стало объявлений не только от молодых психологов, но и людей с опытом, кто также освоил работу через платформу онлайн-поиска клиентов. Так, количество объявлений от психологов с опытом работы 4 — 7 лет выросло на 8%, с опытом 8 — 10 лет — на 21%, а с опытом работы от 10 лет — на 7%. Сложилась явная тенденция и со стороны клиентов: спрос на онлайн-формат превысил офлайн более чем в два раза, и продолжает расти. По сравнению с 2023 годом онлайн-консультации психологов искали на 45% чаще. Кроме детских и семейных психологов, потребность в которых выше средней на специалистов в целом, высокий спрос сложился на медиков, помогающих избавиться от алкогольной зависимости. Специалистов по работе с алкогольной зависимостью на «Авито Услугах» стало на 107% больше, чем в 2023 году. В январе чаще всего челябинцы выбирали психологов, имеющих опыт работы от одного до трех лет. Средняя стоимость их услуг начиналась от 1,5 тысячи рублей при средней цене за консультацию в категории «Психология» в 1,75 тысячи рублей. На втором месте оказались самые опытные специалисты. Сеанс с психологом со стажем более 10 лет в среднем обходился по стоимости от двух тысяч рублей и выше. Стоимость услуг зависела не только от опыта специалиста, но и от сложности запроса клиента, продолжительности сеансов и их частоты. Что касается различий в стоимости услуг среди психологов разного профиля, то самыми дорогими специалистами стали регрессологи, за сеанс с которыми приходилось платить от 2,5 тысячи рублей, доступней были детские психологи, чьи услуги стоили от 1,5 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске значительно вырос спрос на услуги психологов, особенно — детских и семейных. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», в январе 2024 года спрос к такому же месяцу 2023 года вырос на 47%. «Искать психологов стали на 47% чаще, чем в аналогичном периоде 2023 года. На возросший интерес повлияла и растущая доступность удобных для челябинцев форматов. Только за прошедший год количество специалистов, предлагающих онлайн-консультации, выросло на 55% и продолжает расти», — отметили на платформе. Руководитель категории «Красота и здоровье» Игорь Санников зафиксировал обе тенденции: спрос на услуги специалистов увеличился, и доступность помощи возросла. Если сравнивать начало февраля, то динамика спроса к 2023 году даже выше — плюс 60%. Прирост к текущему январю составил 12%. При этом больше стало объявлений не только от молодых психологов, но и людей с опытом, кто также освоил работу через платформу онлайн-поиска клиентов. Так, количество объявлений от психологов с опытом работы 4 — 7 лет выросло на 8%, с опытом 8 — 10 лет — на 21%, а с опытом работы от 10 лет — на 7%. Сложилась явная тенденция и со стороны клиентов: спрос на онлайн-формат превысил офлайн более чем в два раза, и продолжает расти. По сравнению с 2023 годом онлайн-консультации психологов искали на 45% чаще. Кроме детских и семейных психологов, потребность в которых выше средней на специалистов в целом, высокий спрос сложился на медиков, помогающих избавиться от алкогольной зависимости. Специалистов по работе с алкогольной зависимостью на «Авито Услугах» стало на 107% больше, чем в 2023 году. В январе чаще всего челябинцы выбирали психологов, имеющих опыт работы от одного до трех лет. Средняя стоимость их услуг начиналась от 1,5 тысячи рублей при средней цене за консультацию в категории «Психология» в 1,75 тысячи рублей. На втором месте оказались самые опытные специалисты. Сеанс с психологом со стажем более 10 лет в среднем обходился по стоимости от двух тысяч рублей и выше. Стоимость услуг зависела не только от опыта специалиста, но и от сложности запроса клиента, продолжительности сеансов и их частоты. Что касается различий в стоимости услуг среди психологов разного профиля, то самыми дорогими специалистами стали регрессологи, за сеанс с которыми приходилось платить от 2,5 тысячи рублей, доступней были детские психологи, чьи услуги стоили от 1,5 тысячи рублей.