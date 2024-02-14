14 февраля 2024

Жительница ХМАО пойдет под суд за покупки с банковской карты, которую она случайно нашла

Жительница ХМАО предстанет перед судом за украденную банковскую карту
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка потратила деньги с украденной банковской карты Фото:

Жительница ХМАО предстанет перед судом за кражу банковской карты, с которой она потратила 16 тысяч рублей. Женщина потратила чужие деньги в продуктовом магазине, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Женщина нашла ранее утерянную банковскую карту и отправилась в ближайший продуктовый магазин, где оплатила свои покупки. Сумма причиненного ущерба составила 16 324 рубля», — говорится в сообщении.

За кражу на югорчанку возбудили уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нефтеюганска получила условный срок за то, что оформляла кредиты на свою бабушку. Всего осужденная взяла три кредита на сумму около 700 тысяч рублей.

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Жительница ХМАО предстанет перед судом за кражу банковской карты, с которой она потратила 16 тысяч рублей. Женщина потратила чужие деньги в продуктовом магазине, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Женщина нашла ранее утерянную банковскую карту и отправилась в ближайший продуктовый магазин, где оплатила свои покупки. Сумма причиненного ущерба составила 16 324 рубля», — говорится в сообщении. За кражу на югорчанку возбудили уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нефтеюганска получила условный срок за то, что оформляла кредиты на свою бабушку. Всего осужденная взяла три кредита на сумму около 700 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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