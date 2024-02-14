Жительница ХМАО пойдет под суд за покупки с банковской карты, которую она случайно нашла

Жительница ХМАО предстанет перед судом за украденную банковскую карту

15 февраля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Югорчанка потратила деньги с украденной банковской карты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница ХМАО предстанет перед судом за кражу банковской карты, с которой она потратила 16 тысяч рублей. Женщина потратила чужие деньги в продуктовом магазине, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Женщина нашла ранее утерянную банковскую карту и отправилась в ближайший продуктовый магазин, где оплатила свои покупки. Сумма причиненного ущерба составила 16 324 рубля», — говорится в сообщении.



За кражу на югорчанку возбудили уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нефтеюганска получила условный срок за то, что оформляла кредиты на свою бабушку. Всего осужденная взяла три кредита на сумму около 700 тысяч рублей.

Жительница ХМАО предстанет перед судом за кражу банковской карты, с которой она потратила 16 тысяч рублей. Женщина потратила чужие деньги в продуктовом магазине, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Женщина нашла ранее утерянную банковскую карту и отправилась в ближайший продуктовый магазин, где оплатила свои покупки. Сумма причиненного ущерба составила 16 324 рубля», — говорится в сообщении. За кражу на югорчанку возбудили уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нефтеюганска получила условный срок за то, что оформляла кредиты на свою бабушку. Всего осужденная взяла три кредита на сумму около 700 тысяч рублей.