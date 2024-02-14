Жителям Челябинской области начали дистанционно измерять давление

Жителям пятнадцати медицинских организаций Челябинской области в порядке эксперимента начали дистанционно измерять артериальное давление. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в скором будущем охват проекта увеличится.
«В Челябинской области стартовал пилотный проект по дистанционному измерению артериального давления пациентам. В проекте участвуют 15 медицинских организаций Челябинска, Копейска, Аргаяша, села Долгодеревенское и Миасское», — рассказали в минздраве.
Для данных целей выделили 545 аппаратов. Еще тысячу приборов поставят в медицинские организации в ближайшее время. Более точные сроки не названы.
«Гипертоническая болезнь может привести к инфаркту миокарда, сердечной недостаточности, инсульту, нефросклерозу. Поэтому гипертонию нужно распознавать быстро, как мы это делаем сейчас на диспансеризации. При дистанционных замерах пациент получает тонометр, который при измерении автоматически передает показания в личный кабинет врача», — раскрыла процедуру заместитель главврача областной клинической больницы № 2 Анна Авладеева.
Для эффективности работы от пациента требуется выполнение нескольких условий. Человек должен уметь пользоваться смартфоном и синхронизировать с тонометром приложение «Госуслуги». Пенсионерам со своим аппаратом предложили альтернативный вариант. Пациент может сам получить показания и ввести их в специальное приложение либо продиктовать по телефону роботу. Голосовой помощник будет дозваниваться до пожилого человека в автоматическом режиме.
Благодаря нововведению лечащий врач сможет сформировать у себя дневник наблюдения артериального давления пациента. При необходимости доктор будет оперативно корректировать терапию. Пациенты же смогут дисциплинировать себя, становясь приверженцами лечения и наблюдения за состоянием своего здоровья.
Проект анонсировала в январе первый вице-губернатор Ирина Гехт. Руководитель рассказала, что новая практика охватит порядка шести тысяч пациентов.
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