Челябинцам начнут измерять давление дистанционно

30 января 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

По словам Ирины Гехт, в больницы региона уже поступили первые дистанционные тонометры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области в 2024 году смогут испытать на себе дистанционный метод измерения артериального давления. Об этом в социальных сетях заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В 2024 году стартует пилотный проект: будем внедрять дистанционный диспансерный мониторинг артериального давления. Для этого используются тонометры с автоматической передачей данных измерений», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, регион уже получил новую разработку в количестве 1,5 тысячи единиц. Пациентам их будут выдавать бесплатно во время диагностики и лечения. А врачи смогут отслеживать их показатели дистанционно. «Благодаря нововведению врачи смогут охватить около 6 тысяч пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. И предотвратить сотни, а возможно, даже тысячи инфарктов и инсультов», — отметила Гехт.

Жители Челябинской области в 2024 году смогут испытать на себе дистанционный метод измерения артериального давления. Об этом в социальных сетях заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В 2024 году стартует пилотный проект: будем внедрять дистанционный диспансерный мониторинг артериального давления. Для этого используются тонометры с автоматической передачей данных измерений», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, регион уже получил новую разработку в количестве 1,5 тысячи единиц. Пациентам их будут выдавать бесплатно во время диагностики и лечения. А врачи смогут отслеживать их показатели дистанционно. «Благодаря нововведению врачи смогут охватить около 6 тысяч пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. И предотвратить сотни, а возможно, даже тысячи инфарктов и инсультов», — отметила Гехт.