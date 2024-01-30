Челябинцам начнут измерять давление дистанционно

Жители Челябинской области в 2024 году смогут испытать на себе дистанционный метод измерения артериального давления. Об этом в социальных сетях заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«В 2024 году стартует пилотный проект: будем внедрять дистанционный диспансерный мониторинг артериального давления. Для этого используются тонометры с автоматической передачей данных измерений», — написала Гехт в своем telegram-канале.
По ее словам, регион уже получил новую разработку в количестве 1,5 тысячи единиц. Пациентам их будут выдавать бесплатно во время диагностики и лечения. А врачи смогут отслеживать их показатели дистанционно.
«Благодаря нововведению врачи смогут охватить около 6 тысяч пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. И предотвратить сотни, а возможно, даже тысячи инфарктов и инсультов», — отметила Гехт.
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