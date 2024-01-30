Челябинцам начнут измерять давление дистанционно

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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, гехт ирина
По словам Ирины Гехт, в больницы региона уже поступили первые дистанционные тонометры Фото:

Жители Челябинской области в 2024 году смогут испытать на себе дистанционный метод измерения артериального давления. Об этом в социальных сетях заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В 2024 году стартует пилотный проект: будем внедрять дистанционный диспансерный мониторинг артериального давления. Для этого используются тонометры с автоматической передачей данных измерений», — написала Гехт в своем telegram-канале.

По ее словам, регион уже получил новую разработку в количестве 1,5 тысячи единиц. Пациентам их будут выдавать бесплатно во время диагностики и лечения. А врачи смогут отслеживать их показатели дистанционно.

«Благодаря нововведению врачи смогут охватить около 6 тысяч пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. И предотвратить сотни, а возможно, даже тысячи инфарктов и инсультов», — отметила Гехт.

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Жители Челябинской области в 2024 году смогут испытать на себе дистанционный метод измерения артериального давления. Об этом в социальных сетях заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «В 2024 году стартует пилотный проект: будем внедрять дистанционный диспансерный мониторинг артериального давления. Для этого используются тонометры с автоматической передачей данных измерений», — написала Гехт в своем telegram-канале. По ее словам, регион уже получил новую разработку в количестве 1,5 тысячи единиц. Пациентам их будут выдавать бесплатно во время диагностики и лечения. А врачи смогут отслеживать их показатели дистанционно. «Благодаря нововведению врачи смогут охватить около 6 тысяч пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. И предотвратить сотни, а возможно, даже тысячи инфарктов и инсультов», — отметила Гехт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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