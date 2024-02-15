Уральские металлурги в восемь раз увеличили сумму инвестпроектов

По итогам 2023 года уральские металлургические предприятия увеличили сумму инвестиционных проектов почти в восемь раз (на 109 миллиардов 900 миллионов рублей) по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ТендерПро».
«За 2023 год уральские металлургические компании реализовывали инвестиционные проекты на сумму почти в восемь раз больше (126 млрд 300 млн рублей), чем за аналогичный период 2022 года (16 млрд 400 млн рублей)», — говорится в сообщении. В целом число металлургических инвестпроектов на Урале увеличилось в два раза.
Свердловская область оказалась на первом месте по количеству реализуемых проектов в данной сфере (16,1% от всех инвестпроектов России). Также в топ попала Челябинская область с показателем 3,6%.
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