Уральские металлурги в восемь раз увеличили сумму инвестпроектов

15 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

На Урале в два раза выросло количество металлургических инвестпроектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам 2023 года уральские металлургические предприятия увеличили сумму инвестиционных проектов почти в восемь раз (на 109 миллиардов 900 миллионов рублей) по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ТендерПро». «За 2023 год уральские металлургические компании реализовывали инвестиционные проекты на сумму почти в восемь раз больше (126 млрд 300 млн рублей), чем за аналогичный период 2022 года (16 млрд 400 млн рублей)», — говорится в сообщении. В целом число металлургических инвестпроектов на Урале увеличилось в два раза. Свердловская область оказалась на первом месте по количеству реализуемых проектов в данной сфере (16,1% от всех инвестпроектов России). Также в топ попала Челябинская область с показателем 3,6%.

По итогам 2023 года уральские металлургические предприятия увеличили сумму инвестиционных проектов почти в восемь раз (на 109 миллиардов 900 миллионов рублей) по сравнению с предыдущим годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «ТендерПро». «За 2023 год уральские металлургические компании реализовывали инвестиционные проекты на сумму почти в восемь раз больше (126 млрд 300 млн рублей), чем за аналогичный период 2022 года (16 млрд 400 млн рублей)», — говорится в сообщении. В целом число металлургических инвестпроектов на Урале увеличилось в два раза. Свердловская область оказалась на первом месте по количеству реализуемых проектов в данной сфере (16,1% от всех инвестпроектов России). Также в топ попала Челябинская область с показателем 3,6%.