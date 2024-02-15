Жители поселка Всеволодо-Вильва Пермского края решили помочь женщине-инвалиду Валентине Медведевой. По словам селян, зайдя в квартиру, они были «шокированы» увиденным: жилое помещение превратилось в помойку. Фото захламленной квартиры опубликовано в паблике «Всеволодо-Вильва и Карьер Известняк» в соцсети «ВКонтакте».
«Зайдя в квартиру женщины-инвалида (наверняка знакомую для многих жителей п. В-Вильва) Валентины Медведевой, мы были шокированы. Такое показывают только по телевизору в каких-нибудь передачах о чрезвычайных происшествиях. Просьба откликнуться неравнодушных людей, помочь убрать квартиру. Невозможно поверить, что в наше благополучное время можно жить в таких условиях», — рассказали жители поселка. Уборка квартиры, в которой проживает инвалид, запланирована на эту субботу, 17 февраля.
В 2019 году пожилая жительница Перми, проживающая на улице Крупской, полностью забила свою квартиру мусором. При этом сама женщина никого в нее не пускала и жила на лестничной площадке. Сотрудники управляющей компании, убравшие мусор в жилом помещении, отравились ядовитыми испарениями.
Квартира жительницы Всеволодо-Вильвы превратилась в помойку
Фото: паблик «Всеволодо-Вильва и Карьер Известняк», «ВКонтакте». https://vk.com/vilva_karer
Неравнодушные жители поселка решили помочь убрать квартиру инвалида
Фото: паблик «Всеволодо-Вильва и Карьер Известняк», «ВКонтакте» https://vk.com/vilva_karer
Жители поселка Всеволодо-Вильва Пермского края решили помочь женщине-инвалиду Валентине Медведевой. По словам селян, зайдя в квартиру, они были «шокированы» увиденным: жилое помещение превратилось в помойку. Фото захламленной квартиры опубликовано в паблике «Всеволодо-Вильва и Карьер Известняк» в соцсети «ВКонтакте». «Зайдя в квартиру женщины-инвалида (наверняка знакомую для многих жителей п. В-Вильва) Валентины Медведевой, мы были шокированы. Такое показывают только по телевизору в каких-нибудь передачах о чрезвычайных происшествиях. Просьба откликнуться неравнодушных людей, помочь убрать квартиру. Невозможно поверить, что в наше благополучное время можно жить в таких условиях», — рассказали жители поселка. Уборка квартиры, в которой проживает инвалид, запланирована на эту субботу, 17 февраля. В 2019 году пожилая жительница Перми, проживающая на улице Крупской, полностью забила свою квартиру мусором. При этом сама женщина никого в нее не пускала и жила на лестничной площадке. Сотрудники управляющей компании, убравшие мусор в жилом помещении, отравились ядовитыми испарениями.