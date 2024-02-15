В Челябинске отменили уроки с 1 по 7 классы

Занятия отменили из-за морозов
В Челябинске 16 февраля из-за морозов отменяются уроки в первую смену с 1 по 7 классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Завтра, 16 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 7 класс первой смены», — говорится в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 16 февраля температура воздуха в Челябинске опустится до 29 градусов мороза.
Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 февраля. Остались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены, и с 1 по 4 класс второй смены. Синоптики обещают потепление к концу недели.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.