В Челябинске отменили уроки с 1 по 7 классы

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Занятия отменили из-за морозов Фото:

В Челябинске 16 февраля из-за морозов отменяются уроки в первую смену с 1 по 7 классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Завтра, 16 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 7 класс первой смены», — говорится в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 16 февраля температура воздуха в Челябинске опустится до 29 градусов мороза.

Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 февраля. Остались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены, и с 1 по 4 класс второй смены. Синоптики обещают потепление к концу недели.

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В Челябинске 16 февраля из-за морозов отменяются уроки в первую смену с 1 по 7 классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Завтра, 16 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 7 класс первой смены», — говорится в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 16 февраля температура воздуха в Челябинске опустится до 29 градусов мороза. Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 февраля. Остались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены, и с 1 по 4 класс второй смены. Синоптики обещают потепление к концу недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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