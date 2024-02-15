УФССП запретила югорчанину выезжать из РФ и объявила в розыск из-за детей

16 февраля 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Мужчина задолжал своим детям 1,4 миллиона рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU УФССП по ХМАО запретило жителю округа Виталию Самбурскому выезжать за пределы РФ, а также мужчина был объявлен в розыск. Такие меры были применены из-за того, что югорчанин не выплачивает 1,4 миллиона рублей своим несовершеннолетним детям. «В отношении Самбурского Виталия 1979 года рождения возбуждено исполнительное производство о взыскании 1/3 части всех видов доходов на содержание двух несовершеннолетних детей. В соответствии с Федеральным законодательством „Об исполнительном производстве“ в отношении должника применен весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе ограничение в праве выезда за пределы РФ», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам представителей службы, решение суда должник не исполняет. За это время югорчанин накопил задолженность на сумму в 1,4 миллиона рублей. При этом Самбурского объявили в исполнительный розыск, так как он не является в службу судебных приставов, скрывается и по месту регистрации не установлен. В Сургуте судебные приставы в 2023 году ограничили выезд за рубеж порядка 400 жителям города из-за неуплаты налогов. В сравнении с годом ранее количество жителей, которым ограничили выезд из страны, уменьшилось на 95 человек.

УФССП по ХМАО запретило жителю округа Виталию Самбурскому выезжать за пределы РФ, а также мужчина был объявлен в розыск. Такие меры были применены из-за того, что югорчанин не выплачивает 1,4 миллиона рублей своим несовершеннолетним детям. «В отношении Самбурского Виталия 1979 года рождения возбуждено исполнительное производство о взыскании 1/3 части всех видов доходов на содержание двух несовершеннолетних детей. В соответствии с Федеральным законодательством „Об исполнительном производстве“ в отношении должника применен весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе ограничение в праве выезда за пределы РФ», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам представителей службы, решение суда должник не исполняет. За это время югорчанин накопил задолженность на сумму в 1,4 миллиона рублей. При этом Самбурского объявили в исполнительный розыск, так как он не является в службу судебных приставов, скрывается и по месту регистрации не установлен. В Сургуте судебные приставы в 2023 году ограничили выезд за рубеж порядка 400 жителям города из-за неуплаты налогов. В сравнении с годом ранее количество жителей, которым ограничили выезд из страны, уменьшилось на 95 человек.