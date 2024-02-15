Уралнедра выставят на торги 14 месторождений ХМАО в 2024 году

16 февраля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Лицензии на месторождения в ХМАО продадут на аукционах Фото: Алексей Андронов © URA.RU Уралнедра выставят на аукцион лицензии на 14 нефтяных и нефтегазовых месторождений ХМАО в 2024 году. Торги запланированы на второй и третий квартал года. «Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу предоставит в пользование в 2024 году для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 14 участков недр в ХМАО-Югре. Они расположены в Белоярском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах», — указано в документах на сайте информационно-издательского центра Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользованию. На аукционах планируют продать лицензии на четыре нефтяных месторождения в Белоярском районе: Юильский-1, Помутский-1 и Помутский-2, Кызымский-3. В Кондинском районе на торги выставят Западно-Болчаринское, Малотетеревское и Похорское месторождения. Во втором квартале 2024 года запланированы аукционы на участки недр в Октябрьском районе: Северо-Октябрьский, Северо-Рогожниковский-3 и Радомский. В Ханты-Мансийском районе объявят торги за право добычи на участке «Красноленинский 1». Заявки на участие в аукционе за лицензию на Восточно-Эйеганское месторождение в Нижневартовском уже принимаются. Позже проведут торги на два участка в том же районе: Нежданный и Агатовый. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение в Нижневартовском районе. Запасы участка недр — более пяти миллионов тонн нефти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уралнедра выставят на аукцион лицензии на 14 нефтяных и нефтегазовых месторождений ХМАО в 2024 году. Торги запланированы на второй и третий квартал года. «Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу предоставит в пользование в 2024 году для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 14 участков недр в ХМАО-Югре. Они расположены в Белоярском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах», — указано в документах на сайте информационно-издательского центра Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользованию. На аукционах планируют продать лицензии на четыре нефтяных месторождения в Белоярском районе: Юильский-1, Помутский-1 и Помутский-2, Кызымский-3. В Кондинском районе на торги выставят Западно-Болчаринское, Малотетеревское и Похорское месторождения. Во втором квартале 2024 года запланированы аукционы на участки недр в Октябрьском районе: Северо-Октябрьский, Северо-Рогожниковский-3 и Радомский. В Ханты-Мансийском районе объявят торги за право добычи на участке «Красноленинский 1». Заявки на участие в аукционе за лицензию на Восточно-Эйеганское месторождение в Нижневартовском уже принимаются. Позже проведут торги на два участка в том же районе: Нежданный и Агатовый. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение в Нижневартовском районе. Запасы участка недр — более пяти миллионов тонн нефти.