Пермячка отсудила у московской академии деньги за обучение

19 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Суд частично удовлетворил требования пермячки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми отсудила у Международной московской академии деньги за свое обучение. Вуз не предупредил пермячку о начале сессии и расписании занятий, из-за этого она пропустила первую сессию. Об этом сообщается на сайте Индустриального районного суда. «Пермячка подала документы на поступление в Международную московскую академию на переводчика. Поступив туда, она оплатила 39 тысяч рублей в качестве первого взноса за обучение. В своем иске женщина указала, что ее не предупредили, когда будет первая сессия и какое будет расписание. Также вуз не прислал ей справку вызов. Пермячка обращалась в академию, чтобы ей вернули деньги, но там ее обращение проигнорировали. Истец потребовала вернуть ей оплаченные 39 тысяч и взыскать с вуза неустойку в размере 114 тысяч, а также 50 тысяч за причиненный моральный вред», — говорится в решении суда. Рассмотрев все доводы сторон, суд решил частично удовлетворить требования пермячки. Теперь академия обязана вернуть женщине 39 тысяч за обучение, 39 тысяч неустойки и 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Также вуз должен будет оплатить штраф в размере 44 тысяч рублей.

Жительница Перми отсудила у Международной московской академии деньги за свое обучение. Вуз не предупредил пермячку о начале сессии и расписании занятий, из-за этого она пропустила первую сессию. Об этом сообщается на сайте Индустриального районного суда. «Пермячка подала документы на поступление в Международную московскую академию на переводчика. Поступив туда, она оплатила 39 тысяч рублей в качестве первого взноса за обучение. В своем иске женщина указала, что ее не предупредили, когда будет первая сессия и какое будет расписание. Также вуз не прислал ей справку вызов. Пермячка обращалась в академию, чтобы ей вернули деньги, но там ее обращение проигнорировали. Истец потребовала вернуть ей оплаченные 39 тысяч и взыскать с вуза неустойку в размере 114 тысяч, а также 50 тысяч за причиненный моральный вред», — говорится в решении суда. Рассмотрев все доводы сторон, суд решил частично удовлетворить требования пермячки. Теперь академия обязана вернуть женщине 39 тысяч за обучение, 39 тысяч неустойки и 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Также вуз должен будет оплатить штраф в размере 44 тысяч рублей.