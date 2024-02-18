18 февраля 2024
17 февраля 2024

Пермячка отсудила у московской академии деньги за обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, зал суда, правосудие, суд
Суд частично удовлетворил требования пермячки Фото:

Жительница Перми отсудила у Международной московской академии деньги за свое обучение. Вуз не предупредил пермячку о начале сессии и расписании занятий, из-за этого она пропустила первую сессию. Об этом сообщается на сайте Индустриального районного суда.

«Пермячка подала документы на поступление в Международную московскую академию на переводчика. Поступив туда, она оплатила 39 тысяч рублей в качестве первого взноса за обучение. В своем иске женщина указала, что ее не предупредили, когда будет первая сессия и какое будет расписание. Также вуз не прислал ей справку вызов. Пермячка обращалась в академию, чтобы ей вернули деньги, но там ее обращение проигнорировали. Истец потребовала вернуть ей оплаченные 39 тысяч и взыскать с вуза неустойку в размере 114 тысяч, а также 50 тысяч за причиненный моральный вред», — говорится в решении суда.

Рассмотрев все доводы сторон, суд решил частично удовлетворить требования пермячки. Теперь академия обязана вернуть женщине 39 тысяч за обучение, 39 тысяч неустойки и 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Также вуз должен будет оплатить штраф в размере 44 тысяч рублей.

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Жительница Перми отсудила у Международной московской академии деньги за свое обучение. Вуз не предупредил пермячку о начале сессии и расписании занятий, из-за этого она пропустила первую сессию. Об этом сообщается на сайте Индустриального районного суда. «Пермячка подала документы на поступление в Международную московскую академию на переводчика. Поступив туда, она оплатила 39 тысяч рублей в качестве первого взноса за обучение. В своем иске женщина указала, что ее не предупредили, когда будет первая сессия и какое будет расписание. Также вуз не прислал ей справку вызов. Пермячка обращалась в академию, чтобы ей вернули деньги, но там ее обращение проигнорировали. Истец потребовала вернуть ей оплаченные 39 тысяч и взыскать с вуза неустойку в размере 114 тысяч, а также 50 тысяч за причиненный моральный вред», — говорится в решении суда. Рассмотрев все доводы сторон, суд решил частично удовлетворить требования пермячки. Теперь академия обязана вернуть женщине 39 тысяч за обучение, 39 тысяч неустойки и 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Также вуз должен будет оплатить штраф в размере 44 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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