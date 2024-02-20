Малышку в больнице Копейска забрали у матери, злоупотребляющей алкоголем

Двухлетнюю малышку, закрытую в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), забрали у матери, которая злоупотребляла алкоголем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ребенок был изъят у матери, злоупотреблявшей алкоголем, в декабре прошлого года. В больницу она попала с бронхитом», — рассказал URA.RU источник.
По данным источника, маму ребенка еще не лишили родительских прав, поэтому фактически она не сирота, а ребенок, оставшийся без попечения родителей. Девочка идет на поправку, в ближайшие дни ее намерены выписать из медучреждения. В соцсетях десятки пользователей отметили, что часто видели в этой больнице одиноких детей и всегда поражались бесчеловечному отношению к пациентам.
Ранее стало известно, что двухлетнюю девочку закрыли в палате детского отделения больницы в Потанино. С ребенком запретили играть и передавать ей еду. После сообщения об инциденте медучреждение проверит прокуратура Челябинской области.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.