Малышку в больнице Копейска забрали у матери, злоупотребляющей алкоголем

20 февраля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Малышку лечат в детском отделении от бронхита Фото: Николай Бастриков © URA.RU Двухлетнюю малышку, закрытую в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), забрали у матери, которая злоупотребляла алкоголем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ребенок был изъят у матери, злоупотреблявшей алкоголем, в декабре прошлого года. В больницу она попала с бронхитом», — рассказал URA.RU источник. По данным источника, маму ребенка еще не лишили родительских прав, поэтому фактически она не сирота, а ребенок, оставшийся без попечения родителей. Девочка идет на поправку, в ближайшие дни ее намерены выписать из медучреждения. В соцсетях десятки пользователей отметили, что часто видели в этой больнице одиноких детей и всегда поражались бесчеловечному отношению к пациентам. Ранее стало известно, что двухлетнюю девочку закрыли в палате детского отделения больницы в Потанино. С ребенком запретили играть и передавать ей еду. После сообщения об инциденте медучреждение проверит прокуратура Челябинской области.

Двухлетнюю малышку, закрытую в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), забрали у матери, которая злоупотребляла алкоголем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ребенок был изъят у матери, злоупотреблявшей алкоголем, в декабре прошлого года. В больницу она попала с бронхитом», — рассказал URA.RU источник. По данным источника, маму ребенка еще не лишили родительских прав, поэтому фактически она не сирота, а ребенок, оставшийся без попечения родителей. Девочка идет на поправку, в ближайшие дни ее намерены выписать из медучреждения. В соцсетях десятки пользователей отметили, что часто видели в этой больнице одиноких детей и всегда поражались бесчеловечному отношению к пациентам. Ранее стало известно, что двухлетнюю девочку закрыли в палате детского отделения больницы в Потанино. С ребенком запретили играть и передавать ей еду. После сообщения об инциденте медучреждение проверит прокуратура Челябинской области.