Малышку в больнице Копейска забрали у матери, злоупотребляющей алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, ребенок, палата, дети, больница
Малышку лечат в детском отделении от бронхита Фото:

Двухлетнюю малышку, закрытую в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), забрали у матери, которая злоупотребляла алкоголем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ребенок был изъят у матери, злоупотреблявшей алкоголем, в декабре прошлого года. В больницу она попала с бронхитом», — рассказал URA.RU источник.

По данным источника, маму ребенка еще не лишили родительских прав, поэтому фактически она не сирота, а ребенок, оставшийся без попечения родителей. Девочка идет на поправку, в ближайшие дни ее намерены выписать из медучреждения. В соцсетях десятки пользователей отметили, что часто видели в этой больнице одиноких детей и всегда поражались бесчеловечному отношению к пациентам.

Ранее стало известно, что двухлетнюю девочку закрыли в палате детского отделения больницы в Потанино. С ребенком запретили играть и передавать ей еду. После сообщения об инциденте медучреждение проверит прокуратура Челябинской области.

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Двухлетнюю малышку, закрытую в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), забрали у матери, которая злоупотребляла алкоголем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Ребенок был изъят у матери, злоупотреблявшей алкоголем, в декабре прошлого года. В больницу она попала с бронхитом», — рассказал URA.RU источник. По данным источника, маму ребенка еще не лишили родительских прав, поэтому фактически она не сирота, а ребенок, оставшийся без попечения родителей. Девочка идет на поправку, в ближайшие дни ее намерены выписать из медучреждения. В соцсетях десятки пользователей отметили, что часто видели в этой больнице одиноких детей и всегда поражались бесчеловечному отношению к пациентам. Ранее стало известно, что двухлетнюю девочку закрыли в палате детского отделения больницы в Потанино. С ребенком запретили играть и передавать ей еду. После сообщения об инциденте медучреждение проверит прокуратура Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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