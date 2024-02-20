Прокуратура проверит челябинскую больницу с закрытой в палате сиротой

Врачи закрыли двухлетнего ребенка одного в больничной палате Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники прокуратуры проверят больницу в поселке Потанино города Копейска (Челябинская область) после сообщения о двухлетней сироте, закрытой в отдельной палате. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней со стороны должностных лиц медицинской организации и учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее челябинцев возмутило отношение медперсонала к двухлетней девочке из дома малютки, которую поместили в закрытую больничную палату и запретили с ней играть и передавать еду. В соцсетях очевидцы разместили видео, где малышка сидит в одиночестве на стуле за закрытой дверью.