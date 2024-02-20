Малышке, которую оставили одну в палате больницы Копейска, выделили няню

Двухлетней девочке, которую оставили одну в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), выделили няню. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.
«Считаем ситуацию недопустимой. В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минисоца.
Там отметили, что ситуация произошла из-за нарушения порядка получения детьми, оставшимся без попечения родителей, медицинской помощи в стационаре. Согласно закону, детей до четырех лет обязан сопровождать медик. Сейчас медучреждение проверяет прокуратура.
Девочка просидела в полном одиночестве почти целый день. Других родителей не впускали к ней в палату. Выяснилось, что мать ребенка злоупотребляет алкоголем, поэтому девочку у нее изъяли.
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