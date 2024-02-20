Малышке, которую оставили одну в палате больницы Копейска, выделили няню

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, мальчик, ребенок, бабушка внук, руки ребенка
За ребенком круглосуточно будет следить сопровождающий Фото:

Двухлетней девочке, которую оставили одну в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), выделили няню. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

«Считаем ситуацию недопустимой. В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минисоца.

Там отметили, что ситуация произошла из-за нарушения порядка получения детьми, оставшимся без попечения родителей, медицинской помощи в стационаре. Согласно закону, детей до четырех лет обязан сопровождать медик. Сейчас медучреждение проверяет прокуратура.

Девочка просидела в полном одиночестве почти целый день. Других родителей не впускали к ней в палату. Выяснилось, что мать ребенка злоупотребляет алкоголем, поэтому девочку у нее изъяли.

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Двухлетней девочке, которую оставили одну в отдельной палате больницы поселка Потанино Копейска (Челябинская область), выделили няню. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона. «Считаем ситуацию недопустимой. В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минисоца. Там отметили, что ситуация произошла из-за нарушения порядка получения детьми, оставшимся без попечения родителей, медицинской помощи в стационаре. Согласно закону, детей до четырех лет обязан сопровождать медик. Сейчас медучреждение проверяет прокуратура. Девочка просидела в полном одиночестве почти целый день. Других родителей не впускали к ней в палату. Выяснилось, что мать ребенка злоупотребляет алкоголем, поэтому девочку у нее изъяли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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