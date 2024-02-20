Чартеры из Перми в Турцию начнут летать в конце апреля

20 февраля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Два туроператора организовали полеты в Турцию из Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU В конце апреля из Перми в Турцию вновь начнут летать чартерные рейсы. Их организуют туроператоры Anex и Pegas. «Туроператор Anex запланировал начало чартерных рейсов из Перми в Анталию с 21 апреля. Pegas планирует запустить чартеры по этому направлению на неделю позже — с 27 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта и туристические сервисы. Туры на 6 ночей на двух человек обойдутся пермякам в минимум в 113 тысяч рублей. Чартерные рейсы из Перми в Турцию были приостановлены осенью 2023 года, так как завершился курортный сезон.

В конце апреля из Перми в Турцию вновь начнут летать чартерные рейсы. Их организуют туроператоры Anex и Pegas. «Туроператор Anex запланировал начало чартерных рейсов из Перми в Анталию с 21 апреля. Pegas планирует запустить чартеры по этому направлению на неделю позже — с 27 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта и туристические сервисы. Туры на 6 ночей на двух человек обойдутся пермякам в минимум в 113 тысяч рублей. Чартерные рейсы из Перми в Турцию были приостановлены осенью 2023 года, так как завершился курортный сезон.