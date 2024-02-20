Чартеры из Перми в Турцию начнут летать в конце апреля

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, взлет, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Два туроператора организовали полеты в Турцию из Перми Фото:

В конце апреля из Перми в Турцию вновь начнут летать чартерные рейсы. Их организуют туроператоры Anex и Pegas.

«Туроператор Anex запланировал начало чартерных рейсов из Перми в Анталию с 21 апреля. Pegas планирует запустить чартеры по этому направлению на неделю позже — с 27 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта и туристические сервисы.

Туры на 6 ночей на двух человек обойдутся пермякам в минимум в 113 тысяч рублей. Чартерные рейсы из Перми в Турцию были приостановлены осенью 2023 года, так как завершился курортный сезон.

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В конце апреля из Перми в Турцию вновь начнут летать чартерные рейсы. Их организуют туроператоры Anex и Pegas. «Туроператор Anex запланировал начало чартерных рейсов из Перми в Анталию с 21 апреля. Pegas планирует запустить чартеры по этому направлению на неделю позже — с 27 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта и туристические сервисы. Туры на 6 ночей на двух человек обойдутся пермякам в минимум в 113 тысяч рублей. Чартерные рейсы из Перми в Турцию были приостановлены осенью 2023 года, так как завершился курортный сезон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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