Чартеры из Перми в Турцию начнут летать в конце апреля

Два туроператора организовали полеты в Турцию из Перми
В конце апреля из Перми в Турцию вновь начнут летать чартерные рейсы. Их организуют туроператоры Anex и Pegas.
«Туроператор Anex запланировал начало чартерных рейсов из Перми в Анталию с 21 апреля. Pegas планирует запустить чартеры по этому направлению на неделю позже — с 27 апреля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта и туристические сервисы.
Туры на 6 ночей на двух человек обойдутся пермякам в минимум в 113 тысяч рублей. Чартерные рейсы из Перми в Турцию были приостановлены осенью 2023 года, так как завершился курортный сезон.
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