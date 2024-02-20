Сургутский драмтеатр отметит юбилей на сцене дворца искусств «Сургутнефтегаза». Фото

21 февраля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Сургутский драмтеатр отметит 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Сургутский драмтеатр отметит 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник». В честь юбилея актеры покажут спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором сыграют персонажи ростом около трех метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе театра. «Юбилей театр встречает не на родной сцене (по причине капитального ремонта в здании театра — прим. Автора). На сцене дворца искусств „Нефтяник“ представят самый праздничный спектакль репертуара сургутского музыкально-драматического театра — комедию „Безумный день, или Женитьба Фигаро“ по пьесе П. Бомарше», — рассказали URA.RU в театре. Комедийный спектакль отличается персонажами ростом в 270 сантиметров, которых сами актеры называют «куклами». По задумке режиссера Петра Орлова для них создали специальные металлические конструкции, где и размещаются актрисы. Внешне «куклы» выглядят как дамы в гигантских платьях. Ранее URA.RU сообщало, что сургутский драмтеатр закрылся на капитальный ремонт сразу после новогодних праздников. Предварительно, ремонт продлится до 2025 года. Спектакли будут временно показывать в мультимедийном парке «Россия — Моя история», во Дворце искусств «Нефтяник» и в центре культура и досуга «Камертон». В честь юбилея сургутского драмтеатра актеры покажут спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором сыграют персонажи ростом около трех метров Фото предоставлено URA.RU сургутским драмтеатром

Сургутский драмтеатр отметит 25-летие на сцене дворца искусств «Нефтяник». В честь юбилея актеры покажут спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором сыграют персонажи ростом около трех метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе театра. «Юбилей театр встречает не на родной сцене (по причине капитального ремонта в здании театра — прим. Автора). На сцене дворца искусств „Нефтяник“ представят самый праздничный спектакль репертуара сургутского музыкально-драматического театра — комедию „Безумный день, или Женитьба Фигаро“ по пьесе П. Бомарше», — рассказали URA.RU в театре. Комедийный спектакль отличается персонажами ростом в 270 сантиметров, которых сами актеры называют «куклами». По задумке режиссера Петра Орлова для них создали специальные металлические конструкции, где и размещаются актрисы. Внешне «куклы» выглядят как дамы в гигантских платьях. Ранее URA.RU сообщало, что сургутский драмтеатр закрылся на капитальный ремонт сразу после новогодних праздников. Предварительно, ремонт продлится до 2025 года. Спектакли будут временно показывать в мультимедийном парке «Россия — Моя история», во Дворце искусств «Нефтяник» и в центре культура и досуга «Камертон».