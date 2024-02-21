Бастрыкин потребовал доклад о гибели челябинца в драке с мигрантами

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах расследования драки в Варне (Челябинская область), во время которой двое мигрантов и русский до смерти избили экскаваторщика. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин затребовал у руководства СУ СК России по Челябинской области доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В челябинском управлении следкома по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время фигуранты помещены в СИЗО.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Трое пьяных мужчин, двое из которых являются гражданами Кыргызстана, подрались с одним из посетителей.

Драка началась в кафе, а закончилась уже за его пределами. По итогу потерпевший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи сделали все для его спасения. Но травмы оказались смертельными.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах расследования драки в Варне (Челябинская область), во время которой двое мигрантов и русский до смерти избили экскаваторщика. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин затребовал у руководства СУ СК России по Челябинской области доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. В челябинском управлении следкома по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время фигуранты помещены в СИЗО. Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Трое пьяных мужчин, двое из которых являются гражданами Кыргызстана, подрались с одним из посетителей. Драка началась в кафе, а закончилась уже за его пределами. По итогу потерпевший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи сделали все для его спасения. Но травмы оказались смертельными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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