Бастрыкин потребовал доклад о гибели челябинца в драке с мигрантами

Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах расследования драки в Варне (Челябинская область), во время которой двое мигрантов и русский до смерти избили экскаваторщика. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин затребовал у руководства СУ СК России по Челябинской области доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В челябинском управлении следкома по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время фигуранты помещены в СИЗО.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Трое пьяных мужчин, двое из которых являются гражданами Кыргызстана, подрались с одним из посетителей.

Драка началась в кафе, а закончилась уже за его пределами. По итогу потерпевший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи сделали все для его спасения. Но травмы оказались смертельными.