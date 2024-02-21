В Челябинске отменили постановку «Аркаим», которую продвигала Ирина Текслер

В Челябинске отменили хореографическую притчу «Аркаим», которую в качестве бренда региона продвигала жена губернатора Алексея Текслера Ирина. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Хореографическая притча „Аркаим“, запланированная на 25 и 26 июня 2024 года в Концертном зале им. С. С. Прокофьева, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте зрелищных касс. Причина отмены выступления постановки Государственного ансамбля танца «Урал» не указывается.
Ирина Текслер презентовала хореографическую притчу «Аркаим» осенью 2023 года. Премьера спектакля состоялась в Челябинской филармонии — был аншлаг. По словам жены губернатора, это стало «ярким звеном в цепочке культурных событий», посвященных древнему городу.
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