21 февраля 2024

В Челябинске отменили постановку «Аркаим», которую продвигала Ирина Текслер

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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, текслер ирина, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов, колесница из аркаима
Супруга губернатора является популяризатором «Аркаима», как регионального бренда Фото:

В Челябинске отменили хореографическую притчу «Аркаим», которую в качестве бренда региона продвигала жена губернатора Алексея Текслера Ирина. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Хореографическая притча „Аркаим“, запланированная на 25 и 26 июня 2024 года в Концертном зале им. С. С. Прокофьева, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте зрелищных касс. Причина отмены выступления постановки Государственного ансамбля танца «Урал» не указывается.

Ирина Текслер презентовала хореографическую притчу «Аркаим» осенью 2023 года. Премьера спектакля состоялась в Челябинской филармонии — был аншлаг. По словам жены губернатора, это стало «ярким звеном в цепочке культурных событий», посвященных древнему городу.

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В Челябинске отменили хореографическую притчу «Аркаим», которую в качестве бренда региона продвигала жена губернатора Алексея Текслера Ирина. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс. «Хореографическая притча „Аркаим“, запланированная на 25 и 26 июня 2024 года в Концертном зале им. С. С. Прокофьева, отменена. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте зрелищных касс. Причина отмены выступления постановки Государственного ансамбля танца «Урал» не указывается. Ирина Текслер презентовала хореографическую притчу «Аркаим» осенью 2023 года. Премьера спектакля состоялась в Челябинской филармонии — был аншлаг. По словам жены губернатора, это стало «ярким звеном в цепочке культурных событий», посвященных древнему городу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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