Все билеты на домашние игры «Трактора» раскуплены Фото: Илья Московец © URA.RU

На оставшиеся в регулярном чемпионате КХЛ три игры хоккейного клуба «Трактор» распроданы все билеты. Об этом 22 февраля говорит сервис продажи билетов на сайте клуба.

«Билеты проданы. Возможно, они появятся чуть позже», — такая плашка всплывает в сервисе при попытке купить билет.

«Трактору» осталось провести три игры по ходу регулярного чемпионата. 22 февраля команда сыграет с подмосковным «Витязем», 24 февраля — с омским «Авангардом», 26 февраля — с хабаровским «Амуром». Все игры пройдут в Челябинске. Билетов на них в продаже не осталось.

После завершения регулярного чемпионата начнутся игры плэй-офф, куда «Трактор» в этом сезоне, в отличие от прошлого года, пробился. С какого места команда выйдет в плей-офф и кто будет соперником челябинцев, станет понятно по итогам последних встреч регулярного чемпионата.

На домашних играх «Трактора» посещаемость выросла после того, как пост главного тренера команды в октябре 2023 года занял Алексей Заварухин. Команда сразу заиграла лучше, и болельщики пошли на игры, заполняя ледовую арену на 100 процентов. «Трактор» даже был вынужден в ноябре выпустить специальное обращение, в котором предостерегал болельщиков на фоне возросшего спроса от покупки фальшивых билетов на игры.

В феврале команда снизила обороты и проиграла последние семь из восьми встреч. Однако челябинцы в преддверии плей-офф продолжают верить в команду и ходить на матчи.

Такая плашка появляется при попытке купить билеты на три оставшихся матча «трактора» в регулярном чемпионате КХЛ Фото: скрин с сайта ХК «Трактор»